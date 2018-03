Recicladores fueron homenajeados el 1 de marzo por su día internacional

Desde hace 10 años, cada 1 de marzo se celebra el Día Internacional del Reciclador. Esto a causa de la masacre que ocurrió en Barranquilla (Colombia) y en la que murieron 10 personas que se dedicaban a esa actividad.

En Ecuador más de 20 000 personas son recicladores (60% mujeres y 40% hombres), según datos compilados por la Red Nacional de Recicladores del Ecuador (Renarec). De esa cantidad, solo el 8% está asociado y sus ingresos mensuales promedio son de USD 218 cuando están asociados. USD 188 perciben los que no pertenecen a ningún gremio.



La edad promedio de quienes recogen plásticos y materiales de ese tipo es de 45 años.



Laura Guanoluisa, presidenta de Renarec, dice que el objetivo es "lograr que los recicladores sean reconocidos formalmente como prestadores del servicio".



Con ese criterio coincidió Juan Neira, gerente de la Empresa Metropolitana de Aseo (Emaseo). A su juicio, el trabajo de los recicladores debe ser reconocido. Únicamente en Quito hay 3 000.



La mañana del jueves, 1 de marzo del 2018, la Secretaría de Ambiente y Emaseo homenajearon a los recicladores de la ciudad. Hubo un programa con música, les prepararon comida y se les regaló una bolsa de caramelos.

A continuación, el testimonio de Carlos Loja, de 57 años, quien vive del reciclaje con su esposa, María Yupa, de 47.



"Nosotros vivimos en San Isidro de El Inca, en el norte de Quito y todos los días nos movilizamos a Pifo para trabajar.



Nos levantamos a las 03:00 para caminar hasta la estación de buses interparroquial de la av. Río Coca de ahí salir. Nos toca ir a pie porque a esa hora no hay transporte. El objetivo es tomar el primer bus que sale de la terminal a las 05:30.



Si nos demoramos, el vehículo recolector nos gana y perdemos un día de trabajo. Se llevan todo el material que podríamos recolectar.



Ganamos USD 15 diarios y al mes juntamos cerca de USD 700 con ella y así mantenemos a nuestros 9 hijos, de entre 6 y 28 años".



Antes me dedicaba a la albañilería, pero desde hace 15 años soy reciclador al 100% . Al principio era duro, pero en la actualidad me siento feliz. Es duro, pero este trabajito es lindo, me gusta.



Damos ejemplo a la ciudadanía porque aseamos la ciudad".