Recep Erdogan y su AKP lideran resultados parciales de elecciones en Turquía

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) encabeza los resultados parciales de las elecciones parlamentarias y presidenciales celebradas este domingo, 24 de junio del 2018, en Turquía con más de la mitad de los votos recontados.

Tras el escrutinio del 59% de los votos, el presidente reuniría el 56% de los apoyos, según la agencia de noticias Anadolu. Le sigue su principal rival, Muharrem Ince, el candidato del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), kemalista y de centro-izquierda, que sumaría el 28,9%. Sin embargo, el CHP describió hoy los resultados parciales de las elecciones que le dan la mayoría absoluta a Erdogan como "manipulación".

El portavoz del CHP, Bülent Tezcan, dijo a periodistas en Ankara que, según los resultados parciales con los que cuenta su partido, Erdogan en ningún momento superó el 48% de los votos. "Esta es una manipulación bien abierta", añadió. También en elecciones anteriores el sector de Erdogan empezó con una gran ventaja, que después se redujo.



En el referéndum constitucional del año pasado su propuesta ganaba con un 62,6% con el 25% de los votos recontados y al final terminó con el apoyo de sólo el 51,5%. Tezcan dijo que los observadores electorales deben permanecer en sus puestos hasta el final del recuento.



"No abandonen sus puestos hasta que esto haya terminado", dijo. Además, llamó a los ciudadanos a reunirse ante la Comisión Electoral en Ankara para esperar allí los resultados. Si Erdogan no se hace con la mayoría absoluta de los votos en las presidenciales, tendrá que enfrentarse en segunda vuelta al segundo más votado el 8 de julio.



En las elecciones parlamentarias, con más del 46% de los votos recontados, el AKP de Erdogan, de corte islamista conservador, cuenta con el 46,2% de los votos. Anadolu es la única fuente oficial que da resultados parciales.



Ince también llamó a sus seguidores tras el cierre de los locales electorales a no dejarse confundir por las cifras con frecuencia excesivamente altas que suele difundir la agencia Anadolu en sus resultados parciales. Además pidió a los observadores electorales que se queden junto a las urnas hasta el final.