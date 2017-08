La recaudación de impuestos crece desde hace 8 meses

Los ingresos tributarios en julio subieron 13% en relación con el mismo período del 2016, según el Servicio de Rentas Internas (SRI). Pero empresarios y analistas aún son cautos en decir que esta situación evidencie una recuperación de la actividad económica del país.

Mediante un comunicado remitido el jueves pasado, 10 de agosto, esta entidad precisó que en julio de este año hubo un incremento en la recaudación de tributos, respecto del mismo período del 2016, sin tomar en cuenta las contribuciones so­li­darias.



El mes anterior se registró también -según la entidad- la mejor recaudación tributaria de los meses de julio de los últimos cuatro años: ingtesaron USD 1 118 millones.



Para los representantes del sector productivo esto no evidencia todavía una mejora en el ámbito económico.



Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, indicó que este resultado “específico” no refleja en sí una dinamización de la economía a escala nacional.



El aumento en el pago de impuestos puede obedecer a un mayor consumo o al gasto público registrado en este año.



Durante el primer semestre este se incrementó, impulsado por una fuerte inyección de recursos en marzo, abril y mayo. Solo en marzo, el Fisco colocó USD 917 millones en construcción de obra pública y otros rubros de inversión.



El monto fue el más alto del semestre y representó más del doble que igual mes del 2016, según datos de la ejecución presupuestaria de Finanzas.



Estas circunstancias podrían incidir en el proceso de reactivación económica, pero se trata de un hecho temporal.



Además, la relación que se hace entre este año y el 2016 no tiene características similares. El año anterior fue completamente recesivo.



Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, coincidió con Robalino. Reiteró que la comparación con el último año no es proporcional, porque el 2016 fue un “mal” año en el ámbito económico.



Y, aparte, durante este 2017 hubo un mayor gasto y endeudamiento público.



Alarcón enfatizó que este tipo de medidas no resultan sostenibles para mantener a flote la economía. “Las recaudaciones deberían crecer en función de un incremento en la producción y el consumo real, no en el gasto público”.



Durante los primeros siete meses del 2017, el SRI considera que se produjeron resultados positivos en relación con el mismo período de los últimos cuatro años. En este lapso se ha recaudado en total USD 7 989 millones, sin tomar en cuenta las contribuciones solidarias por el terremoto.



Para fines del presente año, el objetivo en cambio es alcanzar USD 14 760 millones, incluidos aranceles, según la Pro forma 2017. Guillermo Belmonte, subdirector del SRI, explicó el jueves que “la meta en estos primeros meses se ha cumplido, tenemos un proceso de crecimiento. Con los análisis económicos que tenemos, creemos que va a mantenerse el crecimiento. No tenemos una visión de caída de la recaudación”, manifestó.

Lo previsto en la Pro forma es un monto mayor respecto de los tributos percibidos en el 2016, pese a que desde junio de este año el Estado ya no tiene los ingresos por las contribuciones solidarias que se establecieron tras el terremoto del 2016. Tampoco están vigentes ya las salvaguardias.



Por estas razones, Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), consideró que lo planteado por el Gobierno resultaría demasiado “optimista”, considerando los ingresos del primer semestre.



Robalino agregó que en la meta prevista de tributos de la Pro forma se debe considerar también que en el último semestre de cada año la recaudación de impuestos se reduce, a excepción de diciembre.



Por su parte Walter Spurrier, analista económico, expresó que para determinar si la meta tributaria planteada por el Gobierno es factible se debe esperar que se dé a conocer cada rubro que se toma en cuenta para establecer la recaudación total en impuestos en el país.