El recargo a quienes no alcancen a matricular el vehículo en febrero, marzo y abril no se cobrará

Los vehículos que no alcancen a realizar la matriculación en febrero, marzo y abril no tendrán que pagar posteriormente una multa. Así lo informó la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) a través de un comunicado emitido este jueves 23 de febrero del 2017.

Según la ANT, "no procede el cobro de recargos por calendarización vehicular" para los usuarios en dichos meses, ya que los retrasos se dan por "problemas informáticos en la base de datos vehicular nacional.



"El administrado no puede ser perjudicado por razones imputables a la Administración Pública", dice el comunicado.



Fausto Miranda, supervisor de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), explica que esta institución también fue informada del inconveniente a través del comunicado de la ANT.



Esto, dice Miranda, no les quita la obligación a los conductores de que realicen la Revisión Técnica Vehicular y la matriculación en el mes que les corresponde.



Miranda sostiene que es importante recordar que desde el año anterior se realiza la revisión técnica vehicular solo con cita previa. La capacidad actual es de 3 500 turnos diarios. Lastimosamente, sostiene el supervisor de la AMT, las personas dejan el trámite para el último día del mes.



La capacidad de atenciones en el año es de aproximadamente 840 000 vehículos teniendo un parque automotor de 500 000, explica. Esto significaría que sí hay las suficientes citas, pero "si todos llegan el último día del mes o del año" se complica.



Durante este feriado, el sábado 25 de febrero se atenderá en los seis centros de revisión y matriculación y en los dos de matriculación. El domingo se estará atendiendo en el parque Bicentenario y en Quitumbe. El lunes 27 y martes 28 de febrero se suspende el servicio.