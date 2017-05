Reabierto el paso a desnivel que conduce al puerto de Guayaquil

En el sur de Guayaquil se reaperturó la mañana de este 9 de mayo del 2017 un viaducto que conecta al centro y norte de la ciudad con el Puerto Marítimo.

En dicha estructura, que se ubica entre las avenidas 25 de Julio y Raúl Clemente Huerta, se realizaron trabajos de mejoramiento por USD 811 358.



El alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, presidió el evento. Señaló que este paso elevado representaba un grave peligro por el deterioro de sus vigas. Aclaró que el mal estado de la infraestructura no tuvo nada que ver con el terremoto del 16 de abril del 2016, sino que sufrió embates de vehículos con alturas inadecuadas.



Así, los trabajos que empezaron en noviembre del año pasado, permitieron reemplazar 12 vigas de hormigón por metálicas e incluso se ganaron 4,8 metros de altura libre desde la parte inferior del puente.



“Los camiones golpearon severamente y repetidamente la estructura del puente, desbaratando prácticamente sus vigas horizontales superiores. Aquí se cometió una obra no difícil técnicamente, pero complicada por el sitio donde está ubicada”, aclaró Nebot.



Tras la reapertura los agentes de Tránsito Municipal permitieron que conductores usen nuevamente el viaducto. Ello generó expectativa entre los ciudadanos.



“Mientras estuvo cerrado el paso el tráfico se volvió insoportable, llegar desde el Mall del Sur hasta el Puerto, llegó a tardar hasta media hora, cuando antes (con el puente) se tomaba no más de quince minutos”, manifestó el conductor Luis Bajaña, quien se detuvo para mirar el recorrido del Alcalde sobre la estructura.