Los altos índices de rayos UV en Quito y la Sierra podrían reducir a partir del domingo 22 de octubre

Desde el lunes 16 de octubre de 2017, Quito ha registrado un incremento en los índices de radiación ultravioleta, al igual que otras ciudades de la Sierra.

Según el Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (Inamhi) los índices de radiación UV han oscilado entre niveles altos y extremadamente altos en la capital.



Este miércoles 18, el índice UV alcanzó los 14 puntos en Quito, según señala el registro en línea de la Secretaría de Ambiente del Municipio. Ayer, martes 17, se registró un índice de rayos UV de valores similares, es decir muy alto. Las horas de mayor alcance oscilan entre las 10:00 y las 15:00.



Rodolfo Molina, coordinar de Pronósticos y Alertas Metereológicas del Inamhi, explica que aunque durante los primeros días de octubre se registraron fuertes precipitaciones y se tenía prevista la transición a la época lluviosa, pero un sistema atmosférico cambió esa realidad.



"Estamos influenciados por un sistema atmosférico que ingresó a todo el país desde la parte oceánica, pero tiene mayor incidencia en las partes altas, es decir en la región Interandina. Este sistema permitió el ingreso de masas de aire frías y secas y generó condiciones estables, disipando la nubosidad", señaló el experto.



Al no existir cobertura nubosa en el cielo y poco ingreso de humedad, las radiaciones ultravioletas ingresan con mayor fuerza.



Molina agrega que en los últimos días los mayores niveles de radiación se registraron desde las 10:00 hasta las 13:00. Además las temperaturas máximas se han incrementado y han oscilado entre los 22 y 25 grados centígrados y se han registrado vientos de hasta 17 kilómetros por hora.



El Inamhi pronostica que el sistema atmosférico que está influyendo para que se presenten estas condiciones empezará a debilitarse a partir del domingo 22 de octubre.



"La cobertura nubosa que tenemos es de entre 20 y 30%, se espera que a partir del domingo 22 esta incremente a 50 o 60% y con ello pueden existir posibles precipitaciones"·, mencionó el especialista.



Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse protegida ante estos niveles de radiación, utilizando protector solar, gorras o sombreros, gafas y camisas de manga larga.



Molina además señaló que lo más recomendable es evitar exponerse al sol por más de 10 minutos, pero en caso de no ser posible es fundamental no dejar de lado los cuidados.



Los altos índices de radiación UV también incrementan los niveles de ozono en el ambiente, creando cierto nivel de contaminación.



Sin embargo, según la Secretaría de Ambiente ayer la mayoría de sectores registraron un nivel deseable de calidad del aire, es decir que la contaminación ambiental tiene poco o ningún riesgo para la salud.