A través de rankings como el QS World University, USFQ, PUCE y Espol se proyectan

Tres universidades ecuatorianas constan en el QS World Ranking University 2018. Se trata de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Escuela Politécnica del Litoral (Espol) y Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). ¿Qué implica estar dentro de este ranking, elaborado por la firma británica especializada en educación Quacquarelli Symonds?

Carlos Montufar, rector de la USFQ, señaló este lunes, 11 de junio del 2018, que para la institución que representa es motivo de orgullo estar entre las mejores 750 universidades del mundo. A escala regional, la USFQ se ubica en el puesto 57, según la calificación QS de las mejores 385 universidades de Latinoamérica. Y si se toma en cuenta a las instituciones que tienen menos de 50 años, la San Francisco está entre los mejores 150 centros de estudios.



Esta ubicación en el ranking -dice Montúfar- es un reflejo de la misión y la visión de esa universidad, enmarcada en las artes liberales. “Nuestra ubicación refleja la calidad de docentes que tenemos y nuestro compromiso con la investigación. Para nosotros, el estudiante es el centro de todo”.



El representante de la USFQ explicó que la empresa QS recopila información de 1 000 universidades a escala global, mediante bases de datos académicas. Para la valoración se analiza una serie de parámetros, como citas e impacto de sus investigaciones, relación de catedráticos internacionales y estudiantes internacionales, reputación académica, impacto de la página web, entre otros parámetros.



Luego, los encargados de elaborar el ranking solicitan datos puntuales a las instituciones, para confirmar lo que pudieron encontrar en las bases de datos en línea.



Sobre los cuestionamientos que surgen frente a estos rankings, Montúfar reconoce que estas calificaciones no son un termómetro preciso para medir la calidad de una universidad. Pero dan una idea -subraya- de cómo está una institución, comparada con otras universidades del mundo.



“Puede que no sean parámetros perfectos, es discutible si son los correctos, pero en los distintos rankings nos hemos mantenido como una institución top en Ecuador y la región”, manifestó Montúfar. LA USFQ ha participado en esa evaluación desde el 2011, año de la primera clasificación del QS World University Rankings.



En el mundo hay otros ranking para alrededor de 20 000 universidades. Las clasificaciones mundiales surgieron en Estados Unidos y Reino Unido, en la primera mitad del siglo XX. El objetivo era ser una guía para estudiantes. La mayoría se centra en la reputación del centro y en su producción en cuanto a investigación.



Mónica Mancheno, directora de aseguramiento de la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), señaló que su posición en el puesto 71, entre 385 universidades de Latinoamérica, va a tono con su planificación de posicionamiento estratégico internacional. “Más allá de analizar una ubicación, este reconocimiento está en función de lo que queremos lograr en nuestro proceso de internacionalización”, apuntó.



El QS World University Ranking –subraya Mancheno- permite una mayor visibilidad de la universidad a escala internacional, pero también en el medio local. A criterio de Mancheno, la importancia de llegar a estar en el puesto 801 entre 1 000 universidades de todo el mundo, es la posibilidad de dar información valiosa a tomadores de decisiones, como futuros estudiantes u otras instituciones con las que se puede alcanzar alianzas estratégicas.



Tanto Montúfar como Mancheno ratificaron que para ser parte de la evaluación anual del QS World University Ranking, no se necesita hacer ningún desembolso monetario. Cada año, la organización compara información sobre reputación académica, número de citas en producción científica de los docentes, relación del número de estudiantes por profesores, entre otros parámetros disponibles en documentos de acceso libre de la web.

La Escuela Politécnica del Litoral (Espol) se ubicó en el puesto 801 del ranking, que comparó a 1 000 universidades. Esa institución comparte el mismo escalafón que la PUCE. En el contexto latinoamericano, la Politécnica del Litoral ocupó el puesto 69, de 385 universidades.