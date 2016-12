Iván Espinel y Ramiro González apoyan el Pacto Ético

El partido Avanza hará campaña a favor del Sí en la consulta popular del Pacto Ético, que propuso el presidente Rafael Correa.

En esa línea se inscribieron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) Alianza País (AP), Movimiento Fuerza Compromiso Social, el Partido Socialista y otras ocho organizaciones sociales. Para el líder de Avanza, Ramiro González, eso no significa que exista un acuerdo político con el Gobierno, sino una coincidencia con el pueblo ecuatoriano que no quiere más impunidad. Pero en los últimos meses el dirigente y exministro de la ‘revolución ciudadana’ había sido un duro crítico del Gobierno. Además, integró la Unidad con el PSC, SUMA, Juntos Podemos, Concertación y otros grupos opositores al oficialismo.



“Estamos a favor de que quienes quieran ser candidatos a la presidencia o a cualquier dignidad no deben tener plata afuera. Y no solo en los paraísos fiscales sino en Bélgica o en otro lado. Insisto en que estamos en contra del Gobierno porque los que más plata tienen en paraísos fiscales son funcionarios del Gobierno”. Según González ni él ni ninguno de los postulantes de Avanza tiene dinero en cuentas en el exterior.



Iván Espinel, candidato presidencial de Fuerza Compromiso Social, dijo que promoverá el Sí porque no está de acuerdo con que el dinero del país esté en paraísos fiscales. Pero cuestiona la falta de ética del oficialismo, cuyos funcionarios con dineros en el exterior no renunciaron.

A diferencia de Avanza, el PSC y Concertación se inscribieron para hacer campaña por el No, junto a Unidad Popular, Adelante Ecuatoriano Adelante (de Álvaro Noboa), Fuerza Ecuador (de Dalo Bucaram) y Pachakutik. También otras tres organizaciones sociales estarán por el No.



El CNE aprobó la noche del miércoles 28 de noviembre en total a 21 organizaciones políticas y sociales para la campaña de la consulta que será el 19 de febrero.



Según González, muchas de las organizaciones que se inscribieron por el No “es porque tienen rabo de paja, tienen la plata en los paraísos fiscales. Yo no tengo...Noboa, los socialcristianos lo han dicho, ¿cómo van a estar a favor?”.

Henry Cucalón, legislador del PSC-Madera de Guerrero quien busca la reelección, dijo promoverán el No porque será una forma de decirle no al Gobierno. Cree que el supuesto pacto ético es “un burdo pretexto” para que el Estado-candidato intervenga en la campaña electoral. “Querer hacer una consulta sobre paraísos fiscales cuando todo el mundo sabe que el verdadero paraíso fiscal está aquí en el Ecuador”.



Alfonso López, director de la Unidad Popular en Guayas, coincidió en que la consulta será un referéndum para decirle No al correísmo. “La consulta es una grosera intervención del régimen para intervenir en la campaña a favor de los candidatos del oficialismo”.



Además, un “despilfarro”, por eso decidieron con Acuerdo Nacional, que promueve la candidadura de Paco Moncayo, involucrarse en para “desenmascarar” al correísmo.