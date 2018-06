Rafael Paredes: ‘Nuestra aspiración es que la pareja salga sana’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Rafael Paredes, embajador de Ecuador en Colombia.



¿Cómo está el apoyo y la agenda de los familiares de la pareja secuestrada, que hoy comienzan una visita a Colombia?



Desde las 08:00 vamos a tener una reunión con los líderes de comunidades y organizaciones no gubernamentales, que trabajan en DD.HH. A las 10:00 vamos a tener una reunión con la Defensoría del Pueblo, que dará todo el respaldo legal y jurídico que se requiere para personas que están en cautiverio. A las 11:00 se llevará a cabo la cita más importante de toda esta visita, pues se reunirán con Paula Gaviria, alta consejera de la Presidencia de Colombia, como representa del presidente Juan Manuel Santos, para los temas de DD.HH.



¿Dentro de esos encuentros está planificado uno con la Cruz Roja?



Sí. En la tarde de este martes habrá un encuentro con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Este organismo recibirá información que les pueda ayuda a contactarse con aquellas personas que entreguen un indicio sobre la situación o el lugar donde están. Eso ayudará para recuperarles sanos y salvos.



¿Cómo están los acercamientos con representantes del sistema judicial?



La mañana del miércoles tendremos reuniones en la Fiscalía. La Fiscal que está a cargo de este tema y del caso de los periodistas asesinados les recibirá y les receptará toda la información que le permita encausar este tema dentro de las normas que tiene la Fiscalía. Pero también tendremos una reunión en la Procuraduría. Además, tenemos una cita con el senador colombiano Jimmy Chamorro. Entonces, creo que hay una agenda bastante completa en el que aspiramos mover la atención de las autoridades, para que profundicen y continúen con su trabajo de encontrar una salida, para que estos compatriotas salgan sanos y salvos.



Tomando en cuenta que detrás del plagio están grupos ligados al narcotráfico, ¿qué se puede conseguir con todos estos esfuerzos?



Nuestra aspiración es que salgan sanos y salvos y realmente podamos llegar a la conciencia, al sentido de humanidad de estos secuestradores a efectos de que no se vuelvan a repetir situaciones trágicas, como las que se viven hasta ahora con el equipo de Diario EL COMERCIO.



A propósito, ¿cómo está actualmente la investigación del caso del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra?



De la información con que cuenta la embajada (de Ecuador en Colombia), lamentablemente no hay un elemento adicional a aquello que se conoció durante la visita de los familiares de los compatriotas asesinados. Seguimos insistiendo, seguimos solicitando permanentemente información no solo las autoridades colombianas, sino a entes internacionales. No vamos a dejar que este tema se desvanezca, sino más bien vamos a plantear más pedidos de información.