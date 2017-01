Rafael Correa viaja a los países con más votantes

El presidente Rafael Correa se encuentra en un periplo internacional por Italia y España. Hace 16 días también estuvo en Estados Unidos.

Estos tres países concentran a la mayoría de los ecuatorianos que, por séptima ocasión, acudirán a votar en las urnas el próximo 19 de febrero.



El Mandatario dictó ayer, 27 de enero del 2017, una conferencia de economía en la Universidad de Génova. Habló sobre la atención a los migrantes y los logros de su gobierno en esa área. Cientos de migrantes acudieron. Luego participó en un almuerzo con cónsules y dirigentes.



El periplo por Europa terminará el 30 de enero en España. El jueves pasado, cuando arribó a Génova, participó en una noche cultural con migrantes.



Ayer por la noche, en cambio, se preparó otra concentración en Milán en el MiCo Milano Congressi. E iba a ser transmitida en vivo por los canales oficiales del gobierno.



Estados Unidos, España e Italia concentran el 85,51% de los 378 292 ecuatorianos que están habilitados para votar en el exterior, en 46 países.



Aunque ese número de electores constituye solo el 2,92% del total del electorado del país (12 816 698), ese voto se ha convertido en un importante y creciente nicho.



Desde que sufragaron por primera vez (2006) el número de votantes aumentó en un 161,79% (entonces eran 143 352). Hoy su peso electoral en número de electores es mayor que el de cualquiera de catorce provincias como Imbabura, Loja, Cotopaxi, Santa Elena, Santo Domingo o Carchi.



Además, otorga seis escaños en la conformación de la Asamblea Nacional. Dos por cada una de las tres divisiones del voto en el exterior: América Latina y África; Europa, Asia y Oceanía; y Estados Unidos y Canadá.



Los analistas políticos Patricia de la Torre y Édgar García coinciden en que los compatriotas podrían incidir en dos escenarios en los comicios: definir una apretada elección presidencial u otorgarle la mayoría legislativa a alguna de las organizaciones políticas.



El propio presidente Rafael Correa reconoció el pasado 16 de noviembre que para mantener el proceso de la revolución ciudadana es necesario consolidar una mayoría absoluta oficialista en la Asamblea.



De la Torre afirmó que el porcentaje de esta jurisdicción será útil y necesaria para los grupos porque puede inclinar la balanza hacia una u otra opción. Para ella, el voto en el exterior constituye hoy un núcleo interesante, pero que ha sido relegado por los partidos y movimientos de oposición. La excepción es precisamente Alianza País (AP).



Desde la segunda vuelta electoral entre Rafael Correa y Álvaro Noboa, en el 2006, en cada proceso ha ganado AP en el exterior. En el 2013, por ejemplo, los seis escaños en disputa le fueron otorgados al oficialismo.



De la Torre indicó que Correa ha trabajado en un mensaje de “recuperación de la dignidad” y ha ganado electores a través de la ejecución de leyes a favor de los migrantes.



Entre ellas citó Ley Orgánica de Movilidad Humana, que fue aprobada a inicios de este año y que ente otras cosas prohíben la criminalización de los migrantes y garantiza la ciudadanía universal y la no discriminación.



García consideró que los viajes constantes de Correa al exterior, la realización de enlaces sabatinos y las reuniones con grupos de compatriotas en países como España, Estados Unidos e Italia han incidido en el respaldo de este grupo al oficialismo.



“Si esto es considerado como campaña, durante 10 años Correa ha hecho campaña. Ese acercamiento con la comunidad ecuatoriana no es nuevo, no es coyuntural, ha sido histórico”, refirió García. El enlace ciudadano de hoy justamente se hará desde Barcelona, en España.



Los ecuatorianos en el exterior también tienen expectativa respecto a los comicios próximos. Víctor González, oriundo de Azogues (Cañar), sufragará por primera vez en Nueva Jersey, Estados Unidos.



El compatriota aspira a conocer los planes de gobierno de los candidatos respecto a créditos y apoyo para retornar al país para así definir su voto.



Vladimir Paspuel, presidente de la Asociación Rumiñahui en Madrid, explicó que la comunidad está a la expectativa de la Ley de Movilidad Humana que a su criterio demoró en aprobarse.



“Queremos ser considerados verdaderamente como la quinta región. La Ley de Movilidad se aprobó ocho años después desde que lo ha prometido, justo en vísperas de unas elecciones”.



Paspuel añadió que la comunidad también necesita líneas de crédito y la reintegración del migrante retornado

al Ecuador.