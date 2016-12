Rafael Correa ordenó 'terminar unilateralmente el contrato' con empresa rusa que participa en la hidroeléctrica Toachi Pilatón

El presidente Rafael Correa ordenó dar por terminado el contrato con la empresa rusa Inter Rao, que participa en la construcción de la hidroeléctrica Toachi Pilatón, ubicada en las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi. Así lo indicó en el enlace ciudadano 505 del pasado sábado 17 de diciembre de 2016.

“Es una empresa rusa Inter Rao y no ha cumplido el contrato y he ordenado terminar unilateralmente el contrato”, dijo el Presidente.



El Primer Mandatario reconoció que la obra está atrasada. “Me ofrecieron la primera central. Son dos: la de Sarapullo para diciembre”.



El proyecto de 254,40 megavatios (MW) aprovecha el potencial de los ríos Toachi y Pilatón. Según la página web del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, la obra tiene un avance del 92,90%, a agosto de este año.



El proyecto comprende dos aprovechamientos en cascada: Pilatón-Sarapullo y Toachi-Alluriquín.



La primera captará el agua del río Pilatón en una presa pequeña y se transportará por un túnel de 5,9 kilómetros para mover tres turbinas de 16,3 MW.



Aguas abajo se encuentra la segunda presa, que tiene una capacidad de 8,5 millones de metros cúbicos y se captará agua del río Toachi. Será transportada por otro túnel de 8,7 kilómetros. Moverá las otras tres turbinas de 68 MW. Se denomina central Alluriquí.



En total, la hidroeléctrica aportará una energía media de 1 120 GWh/año, según la página de la entidad. Además se explica que el proyecto crea 2 075 fuentes de empleo directo, ya que beneficia a pobladores de Mejía, Santo Domingo y Sigchos.



En el enlace ciudadano, que se llevó a cabo en la provincia de Pichincha, el Primer Mandatario señaló que se van a terminar otros contratos de forma unilateral como la plataforma social del sur, en Quitumbe, y el galpón de Correos del Ecuador , en el norte de Quito.



En el caso de la plataforma indicó que “estamos revisando los documentos. Si usted (encargado de la obra) no me termina a tiempo le termino unilateralmente el contrato”.



Finalmente, el Presidente ecuatoriano señaló que “con ese cuento nunca se sanciona a los contratistas que no cumplen los plazos o no hay plazo que cumpla. Estoy exagerando porque sí hemos tenido casos que se ha entregado antes de tiempo, todo debe ser así. Se cumple o se termina unilateralmente el contrato”.