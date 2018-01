Patiño dice que es 'muy posible' que  Correa regrese a Ecuador el 4 de enero

El excanciller y amigo de Rafael Correa, Ricardo Patiño, señaló hoy, 2 de enero del 2018, a Efe que es "muy posible" que el exgobernante retorne a Ecuador esta misma semana, un día después de que inicie oficialmente la campaña electoral para la consulta popular y referéndum del 4 de febrero.

"Es muy posible", dijo Patiño al ser consultado vía telefónica sobre la posibilidad de que Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y mayo de 2017, regrese al país el próximo jueves, 4 de enero, para participar en la campaña para la consulta popular en la que entre otros asuntos se pregunta sobre la eliminación de la reelección indefinida.



Sin entrar en más detalles, el extitular del Ministerio de Exteriores indicó que el asunto se definirá "en las próximas horas".



Patiño es integrante del movimiento Alianza País con el que Correa lideró la llamada "Revolución Ciudadana" durante una década, pero que a finales del año pasado sufrió una fractura entre quienes apoyan al exmandatario y los leales al presidente Lenín Moreno, también del movimiento Alianza País.



Al igual que Patiño, el exlegislador Virgilio Hernández pertenece al ala correísta del movimiento oficialista.



Consultado sobre el eventual retorno de Correa, Hernández dijo hoy a Efe que el expresidente "tiene toda la disposición de venir para la campaña".



"Hoy día vamos a tener una reunión a las once de la mañana para definir si efectivamente viene el 4 de enero, como es su intención o en otra fecha", precisó al subrayar que "inicialmente" regresar el próximo jueves desde Europa "es la intención" del exgobernante.



Hernández comentó que hay temas operativos, logísticos y organizativos que resolver, algo que tratarán en una reunión que tienen previsto para las 11:00 hora local (16:00 GMT) en la sede de Alianza País, en el centro norte de Quito.



Explicó que en la cita, en la que se van "a tratar temas internos" estará el buró de "Alianza País-Revolución Ciudadana" e insistió en que hoy se analizará "la fecha y los temas más organizativos de la vuelta" de Correa, quien vive en Bélgica, de donde es oriunda su esposa.



"Él (Correa) tiene la voluntad de venir desde el propio 4 de enero, depende de si encontramos pasajes, todos esos temas más operativos, pero el interés del expresidente es participar en la campaña desde lo antes posible", subrayó.



En noviembre pasado, Correa aseguró que no volverá a residir en el país "por varios años" luego de una corta visita que realizara entonces a Ecuador para participar en lo que sus seguidores llamaron una convención del movimiento Alianza País, pero que no reconoció el sector afín a Moreno.

Rafael Correa durante una rueda de prensa el pasado 25 de noviembre del 2017 en la Dirección Provincial del Guayas de Alianza País. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO



"Yo no puedo, en los próximos años por motivos familiares muy profundos, volver a residir en el Ecuador", dijo entonces Correa en una reunión con la prensa extranjera.



Recordó que tras diez años de Gobierno -que terminaron el pasado 24 de mayo-, quería retirarse de la política, pero señaló que ha tenido que involucrarse, inicialmente a través de Twitter, ante "tanta infamia" y "traición".



Correa afirmó que es "opositor" de su sucesor y correligionario Moreno, con quien poco después de entregarle el cargo mantuvo un pulso por temas políticos, que empeoró cuando el jefe de Estado aseveró haber heredado una "crítica" situación económica.



Hernández dijo hoy que Correa "no puede dejar de estar presente en un momento en el que se ha convocado a una consulta violentando todos los procedimientos constitucionales y legales", extremo rechazado por el Ejecutivo.



El pasado 29 de noviembre, Moreno emitió dos decretos ejecutivos para notificar al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque a la consulta popular y referendo, bajo el argumento de que la Corte Constitucional no había cumplido con los plazos legales para calificar las propuestas, algo que rechaza Correa.



Hernández insistió en la necesidad de que Correa esté en la campaña para "tratar de llegar a la ciudadanía y que se dimensione lo que está en juego".



Unos trece millones de electores están facultados para participar en el referendo y la consulta popular impulsada por el Gobierno de Moreno sobre corrupción, reelección, plusvalía, naturaleza, minería y delitos sexuales a menores.