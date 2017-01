Correa afirmó que la reactivación económica fue 'muy potente' el último trimestre del 2016

El presidente Rafael Correa afirmó este jueves 5 de enero del 2017 que el último trimestre del 2016, el país experimentó una reactivación económica “muy potente”. Y que ese resultado del “gran manejo económico” y de las políticas del Gobierno, dijo por la noche durante un conversatorio con medios en Guayaquil.

El Presidente reiteró que Ecuador vivió una desaceleración económica y no una crisis. “Empezamos a cosechar lo sembrado, el resultado de las salvaguardias. El primer trimestre tuvimos importante superávit en el sector externo, eso significa que acumulamos divisas, significa liquidez para la economía, significa plata para poder pagar y se reactiva la economía”.



Correa afirmó que el cuarto trimestre del 2015 y primero del 2016 hubo esa desaceleración, pero en el segundo y tercero del año anterior la economía empezó a crecer.



Sin embargo, explicó que ese incremento económico no es suficiente para contrarrestar el balance negativo del 2016.

“Lastimosamente el primer semestre (del 2016) con terremoto incluido en abril, fue tan duro, que no es suficiente ese crecimiento para compensar ese decrecimiento de inicios del año”.



Dijo que el decrecimiento económico del país en el 2016 no llegará ni a 1,7% y que se prevé que en el 2017 el crecimiento sea de 1,4%, más que el promedio de América Latina.



En referencia a ello, Correa cuestionó al Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que había previsto un decrecimiento para el país del 4,6%, pero que luego el organismo se vio obligado a cambiar la cifra al 2,5%.



“Y esta gente dijo que íbamos a decrecer hasta el 2022. Esto no es casualidad, es fruto de un gran manejo económico, fruto de un gran equipo económico, fruto de saber las cosas y también liderazgo político”, añadió.



En el conversatorio también participó Madeleine Abarca, gerenta del Banco Central del Ecuador. Ella indicó que hay signos en la economía de reactivación por dos trimestres consecutivos.



“Tenemos una cuenta corriente positiva, adicionalmente en la cuenta de balanza financiera también han crecido la inversión extranjera directa”, informó.



Cambios en el Gabinete

El Mandatario afirmó que hará “un par de cambios más” en su Gabinete y que espera concretarlos esta semana para anunciar al país cómo quedará conformado.



Correa recordó que se nombró a Sandra Naranjo como reemplazo del vicepresidente Jorge Glas, quien pidió licencia hasta el próximo 20 de febrero para dedicarse a actividades proselitistas. Destacó que ella es una mujer capaz, brillante y joven.



Ley de Comunicación

Durante el conversatorio el Presidente minimizó la quema de un texto de la Ley de Comunicación en un acto por Día del Periodista Ecuatoriano, en Quito. “Ya no saben cómo llamar la atención, para ver si alguien les hace caso. Ya nadie les para la más mínima bola. Haga lo que haga nadie le va a hacer el más mínimo caso.

Correa aseguró que la propuesta de varios candidatos a la Presidencia de derogar la Ley es porque se trata de un poder fáctico. “Es cómico, porque hablan de democracia y libertad los medios de comunicación y se olvidan que esa Ley de Comunicación consta en una transitoria de la Constitución del 2008 aprobada en las urnas (…) habría hasta conflictos constitucionales al derogar esa Ley”.