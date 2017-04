Correa enviará a la Asamblea proyecto para reformar 'abusos' en las pensiones alimenticias

Las reformas fueron anunciadas por el presidente Rafael Correa. El Mandatario se refirió este sábado, 29 de abril del 2017, a un proyecto que enviará a la Asamblea Nacional, la próxima semana, para que se reforme el Código de la Niñez y Adolescencia. La propuesta principalmente plantea cambios en las pensiones alimenticias. Esto debido a que, según el Mandatario, se está cometiendo “abusos” en contra de los padres.

Con el documento en mano señaló que lo que se quiere es evitar injusticias. Por ejemplo, uno de los temas que criticó es que actualmente el régimen de alimentos se fija únicamente de acuerdo al salario de los padres. La reforma plantea que en ese cálculo se incorpore también el salario de la madre. “Solo se considera el sueldo del padre que no tiene al hijo (…) si la madre es hija de Bill Gates no importa. Eso tampoco es correcto”, dijo.



También señaló que tampoco se considera, para fijar las pensiones, el resto de hijos que tiene el padre. “No se toma en cuenta si esa persona hizo una nueva vida y tiene tres hijos más. Eso es injusto”.



Además, advirtió que en el paquete de reformas también se adicionará otra forma de pago de pensiones. Es decir, que no solo sea dinero sino también por especies o pago directo. La idea es que se tome en cuenta si el padre paga directamente la matricula del colegio o los servicios de salud. Según el presidente Correa esto evitará que las pensiones se usen para otros ámbitos que no sea el cuidado de los niños. “Hay casos que mujeres no utilizan esos dineros para el cuidado de sus hijos sino para otras cosas”, advirtió.



Por eso, también en la propuesta se añade un mecanismo de rendición de cuentas para las o los administradores de las pensiones. Esto debido a que se ha detectado desvíos de las pensiones para otras cosas.



Otro punto que también será revisado es el apremio de los padres que no paguen las pensiones. Según el Jefe de Estado, los jueces deben analizar si existe buena o mala fe en la falta de pagos. Actualmente, la ley no prevé excepciones, por lo que si no se cumple con el pago el padre es detenido. Sin embargo, el Mandatario dice que ha conocido casos extremos. Por ejemplo, el de un señor con cáncer terminal que fue detenido por no pagar las pensiones. “Se le interrumpió el tratamiento”. También expuso que si un padre sufre un accidente, el juez deberá analizar eso antes de dictar la prisión.



El proyecto también contempla cambios en el régimen de visita. Una vez que la propuesta llegue a la Asamblea, deberá ser analizada por los legisladores, quienes deberán escuchar a las personas que estén a favor y en contra de las reformas. Lo que sí adelantó es que estos cambios deberán ser implementados en el próximo gobierno.