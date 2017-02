Rafael Correa: 'Paco Moncayo fue traicionado por la izquierda'

El presidente Rafael Correa mantuvo una sesión de Gabinete en el Palacio de Carondelet este viernes 24 de febrero del 2017. Allí conversó con ministros y líderes de Alianza País sobre las elecciones del 19 de febrero del 2017.

Según el Presidente, la izquierda traicionó al candidato por el Acuerdo Nacional por el Cambio, quien con el 99, 71% de actas escrutadas alcanzaba el 6,71% de la votación.



Correa considera que la gente que en un principio apoyaba a Moncayo y que lo reflejaba como un candidato en crecimiento terminó eligiendo otras opciones. "Lo hicieron también en el 2013", con Alberto Acosta, dijo.



Correa comparó la votación que recibieron candidatos a asambleístas en provincias como Morona Santiago, en donde Pachakutik saca alta votación a diferencia de Moncayo. "Los votos de Paco Moncayo son social democracia pura. Esos votos están muy cerca de Alianza País", agregó. Para Correa, esta ha sido una "puñalada por la espalda".



En cuanto a la votación por la candidata Cynthia Viteri, del Partido Social Cristiano, Correa revisó las cifras y encontró que tenía un apoyo alto de mujeres, lo cual es comprensible por una cuestión de género.

El Presidente también se refirió al discurso del fraude que considera es " la táctica de siempre de la derecha perdedora para mitigar su derrota vergonzosa, porque con todos los millones que han gustado es vergonzosos que pierdan".



Esta táctica se habría aplicado, según Correa, en contra de presidentes como Jaime Roldós y Rodrigo Borja. El Presidente juzgó la protesta que mantuvieron ciudadanos desde la tarde del domingo hasta la noche del miércoles, bajo la consigna de cuidar los votos y defender la democracia.



Para el Presidente, este fue un llamado irresponsable de los políticos a la violencia, mostrando supuestas actas, votos y otros documentos cuyo origen o autenticidad no se ha podido verificar.



Además apoyó la decisión del Consejo Nacional Electoral de no transmitir la noche del domingo los resultados del conteo rápido pues, con un margen tan apretado para definir si habría o no segunda vuelta entre Lenín Moreno y Jorge Glas con Guillermo Lasso y su bonomio Andrés Páez, habría sido irresponsable.



Correa también criticó las reacciones en redes sociales en donde se ataca a los manabitas por haber votado mayoritariamente por Alianza País. "Esos insultos a Manabí equivalen a cuando Abdalá Bucaram llegó a segunda vuelta con Nebot y Febres Cordero dijo solo han votado las prostitutas, los ladrones". Esa situación, agregó Correa, "les hará perder más de lo que han ganado".



El Mandatario cree que esos tuits insultantes en contra de los manabitas vienen de la burguesía o "por ahí puede haber también un síndrome de Doña Florinda, clase media que progresó, entonces ya se une a la gente de bien, a los banqueros, a los neoliberales para luchar con la chusma".