Rafael Correa advierte que se prepara una 'segunda bomba' en contra del oficialismo en la que participaría su hermano

El presidente Rafael Correa señaló este viernes 10 de febrero del 2017 que las supuestas revelaciones de Carlos Pareja Yannuzzelli les restaron dos puntos porcentuales en intención de voto al oficialismo. Y advirtió que la oposición prepara una “segunda bomba” en la que se involucraría a su propio hermano Fabricio.

En una entrevista televisada en el cantón Durán (Guayas), el Jefe de Estado reiteró que los videos en los que Yannuzzelli, involucrado en actos de corrupción en el caso Petroecuador, supuestamente fueron tramados por él y el movimiento Creo. Dijo que Andrés Páez, compañero de fórmula de Guillermo Lasso, fue “el nexo” impulsado por los hermanos Isaías.



Correa reconoció que el tema sí los afectó. “Nos bajaron como dos puntos, pero ya nos estamos recuperando porque gracias a Dios estuvimos preparados (…) teníamos inteligencia, sabíamos que se habían reunido con los Isaías y lo negaban”.



En ese sentido, el Mandatario adelantó que se prepara una segunda acusación. “Lamentablemente un familiar muy cercano, de esos que existen en todas las familias, dice que Odebrecht a mi me financió la campaña en el 2006. Bueno, presenten las pruebas, eso no es verdad. Usted sabe a quién me refiero, mi hermano Fabricio Correa era muy cercano de Odebrecht, pero nunca me he metido en esas cosas”, anotó.



El Presidente adelantó –sin precisar nombres- que van a sacar una grabación en la que su hermano supuestamente dice que desde la constructora brasileña se concedió financiamiento para la campaña “del número uno” en el 2006, año en el que Correa ganó la presidencia frente a Álvaro Noboa.



En materia electoral, Correa advirtió que si el binomio presidencial de Alianza País no gana en primera vuelta el próximo 19 de febrero, “todos los escenarios” indican que lograrán un triunfo el próximo 2 de abril. Pero aclaró que si no logran triunfar respetarán los resultados y se mostró seguro que al año del próximo gobierno “el 99% de los ecuatorianos” le pedirán que vuelva.



También indicó que las encuestas le indican que es “casi seguro” que tendrán mayoría contundente en la Asamblea Nacional.



Correa habló también sobre su futuro, una vez que deje la Presidencia. Comentó que eligió Bélgica para disfrutar “de las cotidianidades de la vida” como ir a un patio de comidas en familia o caminar en la calle sin ser reconocido. “Son delicias que uno se pierde en este oficio”.



Recordó, además, que deja un país “totalmente cambiado”, con una economía que se duplicó en la última década y que acortó la brecha social. Pero dijo que pensará volver en el 2021 de acuerdo al comportamiento de la oposición. “Si molestan mucho me les presento y los vuelvo a derrotar, así que es mejor que estén comportaditos”.



Fabricio Correa se refirió al tema y deslindó responsabilidad pues están citando una declaración que realizó en otro contexto y que nunca ha declarado sobre las supuestas aportaciones. “No fui candidato porque sabía lo que se venía. Nunca he hecho leña del árbol caído, menos lo voy a hacer de mi hermano pequeño”.