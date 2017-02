Rafael Correa entregó 49 obras desde octubre del 2016

49 obras de infraestructura ha inaugurado el Gobierno Nacional, desde el 3 de octubre del 2016 a la fecha. Los actos coinciden con la campaña electoral.

La mayor parte de obras son de educación y salud. En los 42 días que van de campaña las autoridades han entregado 23 unidades educativas.



El 7 de febrero del 2017, el presidente Rafael Correa y el ministro de Educación, Freddy Peñafiel, encabezaron una ceremonia de apertura simultánea de 16 unidades educativas en Manabí y Santo Domingo. El año lectivo para los estudiantes del Litoral terminará el 24 de febrero, cinco días después de las elecciones.



Peñafiel explicó por qué se ha entregado las obras, a menos de un mes de que se terminen las clases: “Debemos explicarles (a los padres de familia) que ese es el lugar en el que va a empezar (su hijo) el próximo año lectivo”, comentó el lunes 13 de febrero en un conversatorio con los medios en Quito.



En el régimen Sierra, las inauguraciones se hacen a mediados del año lectivo. “El día de hoy (13 de febrero) empezamos el segundo quimestre. Inaugurar escuelas cuando empieza el segundo quimestre tiene toda la lógica del mundo”.



El lunes se entregaron las obras de repotenciación de la Unidad Educativa Bolívar y se entregó la Unidad Educativa del Milenio Píllaro (Tungurahua).

En el sector salud hay 19 obras entregadas. El Presidente inauguró de manera simultánea cuatro centros de salud y el Hospital de Sigchos en la Sierra centro el 19 de enero pasado. El 2 de febrero último puso en funcionamiento 11 centros médicos del Seguro Social Campesino, en siete provincias.



El martes 14 de febreroestá previsto que el Mandatario y el presidente del IESS, Richard Espinosa, presidan la ceremonia de apertura del Hospital General Machala.



En las inauguraciones el Presidente ha pasado revista en sus discursos a los cambios que ha encabezado en los últimos 10 años y los problemas que ha tenido. Ha aprovechado los espacios para referirse a las elecciones generales del 19 de febrero próximo.

“El Mundo está observando el resultado de las elecciones de Ecuador”, dijo al inaugurar ayer el Instituto Tecnológico Superior Tsáchila, en Santo Domingo de los Tsáchilas.



A estas obras públicas se suman otras viales. Se ha entregado distribuidores de tránsito, mejoras en arterias y ampliaciones que ha hecho y entregado el Gobierno en Pichincha, Tungurahua, Santa Elena y Guayas. En las cinco entregas se han organizado ceremonias de inauguración.

Paola Pabón, secretaria de Gestión de la Política, rechazó la idea de que las inauguraciones sean por la coyuntura política y para influenciar en los electores. Ella mencionó que en el último año el Gobierno ha entregado, en promedio, una obra al día. “Eso refleja la inversión que hemos realizado”.



Dijo que el Gobierno no podía impedir que el pueblo “voluntariamente” vaya a las concentraciones con camisetas verdes y el número 35 en el pecho. Sin embargo, aclaró que cuando hacen un evento público no llaman a la militancia para que vaya vestida con los colores de Alianza País. Adelantó que habrá más obras hasta el 24 de mayo, cuando termine el último período de Correa.



Carlos Aguinaga, extitular del extinto Tribunal Supremo Electoral, criticó la falta de control por parte de las autoridades electorales. A su criterio, lo que hace el Presidente tiene repercusión en el electorado. Manifestó que se viola el artículo 205 del Código de la Democracia que prohíbe la publicidad con fines electorales. El Consejo Electoral no se ha pronunciado. La normativa no impide que una autoridad nacional, que no sea candidato, pueda realizar esos actos.