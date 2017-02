Rafael Correa cree que Moreno y Espinel ocuparon el primer y segundo lugar en el Diálogo Presidencial

El presidente Rafael Correa armó su ranking de candidatos tras el Diálogo que organizó Diario EL COMERCIO. La mañana de este lunes 6 de febrero del 2017 insistió que el postulante del oficialismo Lenín Moreno fue “el mejor” en ese evento y colocó a Iván Espinel (CS) en segundo lugar.

El Mandatario afirmó que del tercero al séptimo puesto los declararía desiertos y que ubicaría en el octavo a los otros presidenciables: Guillermo Lasso (Creo-SUMA), Cynthia Viteri (PSC), Paco Moncayo (ID), Abdalá Bucaram Pulley (FE), Washington Pesántez (UE) y Patricio Zuquilanda (PSP).



Correa reiteró que el Diálogo le pareció “bastante pobre” en general, pero aclaró que “de lejos” Moreno resaltó con sus propuestas en la jornada. También dijo que Espinel le pareció positivo y objetivo.



Sin embargo, el Presidente criticó que Bucaram y Espinel cuestionen “todo, todo el tiempo” y no reconozcan que ahora ellos participan en las elecciones presidenciales gracias a la reforma constitucional que impulsó su Gobierno. La enmienda permitió reducir de 35 a 30 años el requisito para terciar por la Presidencia del país.



Estas declaraciones las realizó el Jefe de Estado durante un recorrido de obras en el hospital ubicado en el populoso sector de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil.



Correa afirmó que esa casa de salud tiene un 96% de avance en su construcción y que se entregará al servicio de la comunidad en abril próximo. Además, cuestionó al Municipio local por no haberse hecho cargo de la vía de acceso a esa zona y que, con el invierno, está en pésimo estado.



“La vía está destrozada, a mi me da indignación ver cómo tratan a la gente. Eso es competencia municipal, pero ya averigüé, nosotros tuvimos que construir esa vía porque no la construía el Municipio porque no considera esto parte de Guayaquil porque está fuera de los límites urbanos y no ha querido aceptar la vía. Entonces vamos nosotros a arreglar la vía”, anotó.



Durante el recorrido, el presidente fue consultado sobre las revelaciones de Carlos Pareja Yannuzzelli, involucrado en los casos de corrupción de Petroecuador. Refirió que ese es un caso “prácticamente resuelto”.



También indicó que este tema pasará como una de las más grandes “canalladas de la historia que le fracasó a la derecha y a los Isaías porque era una jugarreta”.



Además, minimizó la aseveración que hizo el pasado 5 de febrero Guillermo Lasso, respecto a que el vicepresidente y candidato a la reelección, Jorge Glas, es el responsable político de la corrupción. “Qué más va a decir, pobre hombre. Ni los que entrevistaron, por ética, presentan la entrevista y este señor quiere que en función de eso actúe el fiscal. Ya está desesperado, díganle que cambie de cara o va a perder, va a llegar tercero si sigue con esa cara”, anotó.