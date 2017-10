Rafael Correa habla de la salud de Moreno, Miguel Carvajal considera esa una declaración ‘poco afortunada’

“De ninguna manera se puede relacionar el proceso judicial del vicepresidente Jorge Glas con el interés político que pudiera haber de alguien para reemplazarle en la expectativa de sustituir al presidente Lenín Moreno”. Así respondió este 10 de octubre del 2017 Miguel Carvajal, secretario nacional de la Política del Gobierno, a las declaraciones hechas por Rafael Correa el 6 de octubre en la televisora Russia Today.

Correa fue consultado en Russia Today ¿por qué –según él- persiguen a Glas en Ecuador? “Porque es el escollo dentro del plan que tienen. Le pasa algo a Lenín Moreno, que tiene una salud muy frágil, ¿quién es el Presidente de la República? Y se les acabo la fiesta. Entonces saben que como objetivo estratégico, es apoderarse de la Vicepresidencia. Por eso no han reparado en tratar de destruir la honra de un hombre honesto”, respondió el exmandatario, ahora residente en Bélgica.



En entrevista con EL COMERCIO, la tarde de este martes 10 de octubre, Miguel Carvajal dijo que “sí llama un poco la atención esta declaración porque uno también podría pensar al revés. Es decir, si es que alguien piensa que está en riesgo la salud del presidente Lenín Moreno, entonces por eso también se pusieron a asegurar algunas personas los nombres para la Vicepresidencia”.



¿Por eso era clave tener a Jorge Glas como Vicepresidente? “Uno puede comenzar en pensar en aquello también. Me parece una declaración (la de Correa) poco afortunada sobre este tema. La salud del presidente Lenín Moreno, en medio de las limitaciones físicas que todos conocemos, está en muy buen Estado, que no hay por qué preocuparse”, respondió Carvajal.



En sus declaraciones para el medio ruso, Correa sostuvo que el objetivo es destruirlo a él. “No se atreven a enfrentarme en las urnas y utilizan estos instrumentos tan canallescos. En este caso yo no importo. Si ustedes quieren parar todo esto a cambio de que yo le firme notarizadamente mi retiro definitivo de la política lo haré encantado. Pero no destruyan la vida de gente honesta”, dijo.

Carvajal señaló que la declaración de Correa “se presta a varias lecturas”. Enfatizó: “El problema que tiene el vicepresidente Jorge Glas es con la Justicia. Como el que más aspiro a que eso se aclare en los menores tiempos posibles, pero que se aclare respetando el debido proceso siempre, respetando la presunción de inocencia. Es un problema con la Justicia que lo indaga la Fiscalía, que tendrá que, si así corresponde, resolverse en tribunales. No es una búsqueda política de excluir de la Vicepresidencia a Jorge Glas”.

“Que yo sepa la salud del presidente Lenín Moreno está muy bien. Tiene una buena salud. Siempre hay el riesgo de que cualquiera de nosotros dejemos de estar en cualquier momento fuera de esta vida. En el caso del Presidente siempre tiene que haber un reemplazo”, señaló Carvajal.



Consultado sobre la razón de la designación de María Alejandra Vicuña como vicepresidenta encargada de Ecuador, el Secretario de la Política sostuvo que ella “es parte de las corrientes originarias que integramos Alianza País, es una persona con convicciones políticas progresistas, de izquierda, es de Guayaquil, es joven, es dinámica, ¿por qué no?”



- Por la posición que ella tuvo antes defendiendo a Rafael Correa y a las enmiendas que aprobaron la reelección indefinida.



“Todo el bloque de Alianza País, más allá de las diferencias que podríamos haber tenido sobre los temas, finalmente actuamos de una manera orgánica. El hecho de tener algunas diferencias con algunos dirigentes como con el expresidente Correa no quiere decir que no lo vayamos a defender; yo seguiré defendiendo al presidente Correa las veces que sean necesarias, pero eso no quiere decir que no se mantenga el respeto al Presidente actual”, dijo Carvajal.



En la entrevista del 6 de octubre, el expresidente Correa también habló sobre la cámara oculta en la Presidencia, la consulta popular, los cambios políticos en América Latina y el futuro de Julian Assange.