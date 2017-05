Rafael Correa llora tras recibir homenaje

Los últimos días del mandato del expresidente saliente Rafael Correa han sido emotivos. En cada actividad pública recibió homenajes que lo tuvieron al borde del llanto.

Pero este 24 de mayo del 2017, el exmandatario no pudo contener las lágrimas al escuchar el coro del canto que se ha vuelto su himno de despedida: "aunque te vas, nunca te vamos a olvidar".



También en el resto del auditorio hubo lágrimas. Asambleístas, ministros, invitados en el Salón del Pleno Nela Martínez y comunicadores en el Salón del Exsenado se dejaron ganar por la nostalgia.



El nuevo presidente, Lenín Moreno, acompañaba a los artistas cantando el coro del tema compuesto en homenaje a Correa y ofreciendo apoyo a su ex compañero de fórmula .



Al terminar la canción, el violinista Simón Gangotena salió de entre el público dando una serenata al Presidente saliente y lo acompañó el chelista es Rodrigo Becerra.



El homenaje terminó con la canción 'Por quién merece amor', del trovador cubano Silvio Rodríguez.



Correa decidió no hacer discursos al entregar el mando y únicamente dejó el informe a la Nación por escrito en el Palacio Legislativo.



Tras el espacio musical, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano le tomó el juramento a Moreno y Correa paso oficialmente a ser expresidente.