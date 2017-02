Rafael Correa enfila contra Lasso y Lenín Moreno lidera los recorridos

El presidente Rafael Correa reconoció ayer, 22 de febrero, ante medios internacionales, que habrá una segunda vuelta electoral y dio pistas de la estrategia que el oficialismo seguirá en la nueva etapa de la contienda.

En relación con los mensajes fuertes de campaña, se seguirá el guión que marcó la campaña en la primera vuelta. Se ­vinculará al contendiente opositor, Guillermo Lasso, del movimiento Creo, con el feriado bancario de 1999, aprovechando el pasado del candidato en la banca privada.



El propio Correa hizo una convocatoria para el 8 de marzo próximo. En esa fecha se celebra el Día de la Mujer, pero Correa advirtió que marcharán “para recordar el feriado bancario, que en 1999 nos clavaron Lasso y su gallada”.



Lenín Moreno, candidato del oficialismo a la Presidencia, en cambio, comenzó los recorridos. Estuvo primero en Manabí, una de las provincias donde mayor respaldo captó el partido de Gobierno.



Ayer, en cambio, fue a Guayas, donde también logró resultados positivos en los comicios generales del domingo pasado. En ambas provincias se organizaron caravanas motorizadas, que permitieron al candidato recorrer los sitios más concurridos y acercarse a la ciudadanía.



Al final de cada acto habló a los simpatizantes. En el discurso del cantón Durán, en Guayas, Moreno resaltó las propuestas que implementaría si llega a ganar las elecciones, como “pensión y seguro social sin costo” para las personas de la tercera edad.

Detectaremos, siguió el candidato, a la adulta a quien su esposo abandonó y que piensa en una “casita para pasar los últimos años de la vida”.



Y (a diferencia de lo que ocurrió en la primera vuelta) también endureció su tono al referirse a Lasso. “El asunto es entre usted y yo, señor Lasso. Entre la persona que causó el feriado bancario y una persona que tiene como emblema la Misión Manuela Espejo”.



El bloque de asambleístas de País, en cambio, con su primera carta nacional: José Serrano, es el que vigila el transcurso del escrutinio y ha embanderado la idea de que pudo darse un fraude electoral en contra de Alianza País.



Para Pablo Romero, docente de Teoría Política de la Universidad Politécnica Salesiana, el oficialismo necesita recuperar la capacidad de movilización, que fue “robada” por la oposición, luego de las elecciones, y que devino en las concentraciones fuera de las sedes del CNE denunciando un fraude.



“La movilización social tiene un fuerte impacto en el imaginario político en términos de correlación de fuerzas”.



De forma paralela, agrega, País tratará de avanzar con sus ofrecimientos con Moreno a la cabeza, para reforzar en las zonas donde ganaron y tratar de sumar votos en donde no tuvieron tanto apoyo. “Ellos tienen todo el aparato del Estado para hacerlo”.



Romero advierte que no hay que descuidar el mensaje del Gobierno hacia afuera. A través de las transmisiones en medios internacionales se busca legitimar que las elecciones no fueron reñidas y que los resultados se dieron “por manipulación de la derecha”.



Correa reconoció ayer, en Carondelet, que será una campaña difícil e incluso no descartó la posibilidad de que Lasso llegue al poder tras las elecciones previstas para el 2 de abril próximo.



“Lo que más me conviene es que gane la oposición, porque al año me van a estar extrañando”, comentó Correa. “Existe la figura de muerte cruzada. Tenemos mayoría en la Asamblea y en un año nos podríamos ver de nuevo aquí”.