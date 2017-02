Rafael Correa: 'Me acaba de decir Juan Manuel (Santos) que no tienen la lista completa' de Odebrecht 

El presidente Rafael Correa aseguró este 15 de febrero del 2017 que Colombia y Ecuador luchan "acérrimamente" contra la corrupción y que en las dos naciones se ratifica la "tolerancia cero" hacia ello.

Lo dijo durante el evento inaugural del V Gabinete Binacional Colombia-Ecuador, que se desarrolla en el Parque Histórico Guayaquil, en Samborondón (Guayas).



Correa en su intervención aseguró que este espacio sirve para intercambiar información sobre varios temas. Explicó que junto al presidente colombiano Juan Manuel Santos conversaron en ese sentido sobre el caso de corrupción Odebrecht, constructora que supuestamente pagó sobornos a funcionarios de varios países, entre ellos de las dos naciones.



Refirió a que el próximo 19 de febrero en Ecuador habrá elecciones y que en base a ello se ha tejido una "campaña sucia". Citó como ejemplo el caso Odebrecht y anotó que hay distorsiones en época electoral.



"Resulta que Colombia, Perú ya tienen la lista completa y nosotros estamos ocultando algo. Me acaba de decir Juan Manuel (Santos) que no tienen la lista completa", afirmó Correa.



También agregó que las dos naciones luchan contra la corrupción, pero hizo una precisión: "eso no significa que podamos garantizar que no exista ningún funcionario deshonesto, estamos ratificado es que hay tolerancia cero".



Sobre los avances en las relaciones binacionales, Correa afirmó que mejoró la seguridad en la frontera norte y resaltó la lucha contra la xenofobia. También agregó que la búsqueda de la paz traerá bienestar para los dos pueblos.

"Por décadas hemos tenido una frontera caliente donde se han requerido diez veces más policías y militares para su vigilancia (...) con la paz, vidas humanas serán preservadas y cuantiosos recursos podrán ser reinvertidos para el desarrollo".



De su parte, Santos agradeció el respaldo del mandatario ecuatoriano en los diálogos de paz y aseguró que ahora Ecuador es anfitrión de las negociaciones de paz con el grupo ELN.



Además, indicó que luego de los comicios aspiran que con el sucesor de Correa se pueda continuar estrechando los lazos de amistad. "Esperamos que con su sucesor podamos avanzar una buena política, de tener relaciones privilegiadas, especiales, porque va a seguir repercutiendo en bienestar en los dos pueblos".



El Jefe de Estado ecuatoriano indicó que en materia económica su Gobierno ejerció un soberano manejo macroeconómico que evidencia claros signos de recuperación.



"Dejaremos al próximo Gobierno una economía en crecimiento y estabilizada, esto nos permitirá seguir fortaleciendo nuestras políticas binacionales con Colombia bajo los principios de seguridad y corresponsabilidad", acotó.