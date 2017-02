Rafael Correa concede indulto a once personas por minería ilegal

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, concedió el viernes 17 de febrero el indulto a once ciudadanos que habían sido sentenciados a tres años de prisión por el delito de asociación ilícita en torno a un caso de minería no autorizada.

Correa, mediante un decreto ejecutivo, concedió el indulto a los once condenados por haber accedido sin autorización al sector minero de La Telma, en la provincia costera de El Oro (suroeste).



Los sentenciados, tras hacer público su arrepentimiento, solicitaron al Ministerio de Justicia que se les conceda el indulto, señaló el portal público El Ciudadano.



El Ministerio, por su parte, remitió la petición y recomendó que se otorgue a los once ese beneficio, además por haber demostrado buena conducta durante el tiempo de reclusión.



Siete de los once acusados habían ingresado al sector minero de La Telma, sin autorización, para efectuar labores de extracción de minerales.



Las autoridades sorprendieron a los siete acusados con material aurífero y herramientas, mientras que los otros cuatro aguardaban cerca del sitio en un vehículo.