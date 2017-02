Rafael Correa presidió su último Gabinete con Colombia

El presidente Rafael Correa presidió su último Gabinete Bilateral entre Ecuador y Colombia. El miércoles 15 de febrero del 2017, entre mensajes de despedidas, recibió a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos para fortalecer la integración de las dos naciones.

La cita estuvo marcada por los elogios al proceso de paz en el vecino país y declaraciones sobre los actos de corrupción en el caso Odebrecht.



Correa reiteró la disposición del país para continuar colaborando como facilitador y garante en las negociaciones que buscan la armonía en Colombia. La reunión se desarrolló en el Parque Histórico Guayaquil, en Samborondón (Guayas).



El Primer Mandatario refirió que la paz traerá bienestar para los dos pueblos después de 50 años de conflicto y recordó que Ecuador es anfitrión de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).



“Por décadas hemos tenido una frontera caliente donde se han requerido 10 veces más policías y militares para su vigilancia (...) con la paz, las vidas humanas serán preservadas y cuantiosos recursos podrán ser reinvertidos para el desarrollo”.



Santos agradeció el respaldo de su homólogo. Y refirió que las relaciones binacionales pasan por su mejor momento. En su intervención añadió que había sentimientos encontrados porque la cita constituía el último gabinete que presidía Correa; su mandato culminará el 24 de mayo.



Contó que ello le causaba tristeza, pero también alegría por los logros alcanzados. “Lo despedimos con gratitud, con gran amistad. Usted siempre tendrá los brazos y corazones abiertos de los colombianos”.

Respecto a los comicios del domingo 19 de febrero en Ecuador, el Presidente colombiano afirmó que desde su Gobierno aspiran a continuar estrechando los lazos de amistad con el siguiente Jefe de Estado.



Correa indicó que en materia económica su Gobierno ejerció un soberano manejo macroeconómico que evidencia claros signos de recuperación y que ello incidirá en la relación bilateral.



“Dejaremos al próximo Gobierno una economía en crecimiento y estabilizada, esto nos permitirá seguir fortaleciendo nuestras políticas binacionales con Colombia bajo los principios de seguridad y corresponsabilidad”, acotó.



En la cita participaron los cancilleres María Ángela Holguín (Colombia) y Guillaume Long (Ecuador), así como ministros de varias carteras de Estado de los dos países.



Correa durante la inauguración de la jornada aseguró que ese espacio también servía para intercambiar información sobre otros temas no previstos en la agenda. Explicó que justamente conversaron con Santos sobre Odebrecht, constructora que pagó sobornos a funcionarios de varios países.

Refirió que se ha tejido una campaña sucia que ha creado distorsiones sobre Odebrecht durante la actual campaña electoral en el país.



“Resulta que Colombia, Perú ya tienen la lista completa y nosotros estamos ocultando algo. Me acaba de decir Juan Manuel (Santos) que no tienen la lista completa”. También agregó que las dos naciones luchan contra la corrupción, pero hizo una precisión: “Eso no significa que podamos garantizar que no exista ningún funcionario deshonesto, estamos ratificando que hay tolerancia cero”.



Al término de la cita, Santos dijo que en su país la Fiscalía recibió “una información” sobre el caso y que se identificó quién recibió dinero y cómo se distribuyó.



Correa y Santos firmaron la Declaración del Gabinete en seis ejes: seguridad y defensa; integración y conectividad; asuntos fronterizos; asuntos ambientales; asuntos sociales y culturales; y asuntos económicos y comerciales.



En el eje de infraestructura y conectividad se fijó el transporte de más de 10 millones de barriles de petróleo desde Colombia hasta el Puerto de Esmeraldas, a través del Oleoducto de Crudos Pesados del Ecuador. También la construcción del puente internacional sobre el río Mataje, que conectará a la costa ecuatoriana con el vecino país. Este será el tercer eje vial binacional .



Y en asuntos fronterizos, el compromiso es luchar contra la trata de personas. En la económica, se fijó la implementación de trámites simplificados para el comercio en la zona de frontera y para el tránsito de vehículos de turismo.