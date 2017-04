Correa asegura que la Fiscalía ‘inventó’ la relación del pago a Alecksey Mosquera con Toachi Pilatón

“Fue un invento de la Fiscalía”. Así considera el presidente Rafael Correa la supuesta relación del pago que la constructora brasileña Odebretch le hizo al exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, con la adjudicación del contrato para la construcción de la hidroeléctrica Toachi Pilatón.

Según la Fiscalía, Rodrigo Tacla, exabogado de Odebrecht, señaló que la empresa brasileña habría entregado a Mosquera USD 1 millón para “agilizar el trámite relacionado con la hidroeléctrica Toachi Pilatón en su fase de ejecución”.



Sin embargo, este sábado, 29 de abril de 2017, Rafael Correa en su enlace ciudadano desestimó esta posibilidad. Aseguró que ha revisado la declaración de Tacla en España y en ningún momento se hace referencia al proyecto Toachi.



Añadió que se debe sancionar a los fiscales “que indujeron al Fiscal General (Galo Chiriboga)" a cometer este error. Y que en caso de que no se toman las medidas, deberá actuar la Asamblea Nacional a través del control político. “Invito a la Fiscalía a que me refuten”.



Además, el Mandatario aclaró que no está defendiendo a Mosquera ni tampoco descartando que haya recibido un pago de Odebretch. Sino que, para él, este pago no tiene nada que ver con el contrato de Odebretch debido a la fecha en que se dio. Y se ratificó en que no hay coimas de por medio.



“En cuestiones jurídicas lo que importan son los argumentos, no las opiniones”. Recordó que Mosquera llegó al gobierno como parte del equipo de Alberto Acosta, hoy lejano a su administración, y que estuvo en el cargo ente junio del 2007 y julio 2009.



Añadió que la firma del contrato con Odebretch para la construcción de Toachi Pilatón fue el 19 de diciembre del 2007 y estaba a cargo el Gobierno de la Provincia de Pichincha a través de la empresa Hitrotoapi, por lo que en ese momento no era una obra del gobierno central.



Luego -relató- se expulsó a Odebretch del país en el 2008 por la mala construcción de la represa San Francisco y se le terminaron todos los contratos en el país. En el caso de Toachi, se acabó el 27 de enero del 2009.



Entonces, dijo que era imposible que el pagó de USD 1 millón tenga que ver con la adjudicación de ese contrato, ya que el depósito fue en febrero del 2011 dos años después de dejar el Ministerio y tres años después de firmar el contrato.



“No me pidan que venda mi inteligencia y mi sentido común para darle gusto no a la sed de justicia sino a la sed de venganza de cierta prensa. Estúpido no soy. Y yo diré siempre la verdad con argumentos y no con juicios de valor”, expuso Correa.