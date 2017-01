El Presidente dice que familiares de Álex Bravo y Carlos Pareja no iban a ser acusados por fiscal Tibanlombo

Durante el enlace ciudadano 508, que se realiza desde el cantón Rumiñahui, en Pichincha, el primer Mandatario se refirió a la suspensión del fiscal, Jacinto Tibanlombo. Él hasta ayer llevaba la investigación del caso de corrupción en la estatal Petroecuador.

El Jefe de Estado calificó de “terrible” la actuación del funcionario. Esto luego de que la Judicatura informara que fue suspendido de sus funciones, pues “pretendía dejar fuera a siete implicados”.

La decisión que fue aprobada por el presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, se conoció la mañana de ayer, antes de que iniciara la audiencia en donde el Fiscal debía llamar o no a juicio a 18 personas.



Correa se pronunció la mañana de este sábado, 14 de enero de 2017.Comentó que entre las personas que el fiscal no iba acusar están los familiares del Álex Bravo y Carlos Pareja Yannuzzelli.



“Ellos no hubieran podido organizar esta corruptela sin la complicidad de su familia. Alex Bravo utilizó a todos sus parientes para poner las cuentas a su nombre. Carlos Pareja utilizó a su familia y los expuso por un plato de lentejas”, señaló.



De igual forma, manifestó que los familiares de los dos procesados tenían conocimiento de los actos ilegales. “Esa gente sabía que tenían una cuenta y que les estaban depositando dinero y el fiscal del caso pretendió no acusarlos”.



Además, se refirió a las publicaciones que realizaron diario La Hora y Expreso sobre la suspensión del fiscal Tibanlombo. “Pretenden decir que se ha suspendido al fiscal para demorar el juicio (…) como que se quiere dejar todo en la impunidad (…) esta es la prensa corrupta”.



El Jefe de Estado también aclaró que la noticia la conoció fuera del país y por eso publicó mensajes en Twitter. “Yo indignado, ayer, mandé un tweet de cómo es posible que no se acuse, así nunca se va a erradicar la corrupción”. Ese mensaje fue publicado a las 11:25 y la decisión de la suspensión de Tibanlombo se dio a las 09:40. Por eso, negó que la Judicatura haya tomado la decisión por injerencia del Ejecutivo.