Rafael Correa: ‘No debe dejar de preocuparnos ese 49% que sacó la opción derrotada’

Usó gafas oscuras en el inicio de la ceremonia. Lo hizo mientras un coro de niños entonaba ‘A mis amigos’, de Alberto Cortez. Y también se unió al cántico.

“Me han hecho llorar en la inauguración de este año escolar que parece despedida”, dijo el presidente Rafael Correa este lunes 24 de abril del 2017, durante un acto de apertura del ciclo escolar en el régimen Costa. Fue en los exteriores de la remodelada Unidad Educativa Cuidad de Riobamba, ubicada en el Guasmo Sur de Guayaquil.



Aquí, cerca de la popular Playita del Guasmo, el Mandatario recordó que le quedan 30 días antes del cambio de mando. Pero también aprovechó el lugar para hacer una reflexión sobre las últimas elecciones y el triunfo de su sucesor, Lenín Moreno.



“No debe dejar de preocuparnos ese 49% que sacó la opción derrotada”, dijo. Y explicó más detalladamente los resultados por sectores. Por ejemplo, mencionó que en barrios exclusivos de La Puntilla, en Samborondón, Alianza País perdió nueve a uno. “Y aquí, en la parroquia Ximena, en sectores de clase media baja, pobres, ganamos; pero tan solo con 0,6%”.



El Mandatario expuso varias razonas que, a su criterio, influyeron en los resultados electorales. Por un lado, dijo que pueden obedecer a mala información, “a la decisión no muy sensata de arriesgar la certeza de lo logrado por la ilusión de ciertas ofertas demagógicas”.



También habló del egoísmo. “Hay una clase media que progresa y se pregunta: ¿por qué con mis impuestos tengo que ayudar a los pobres? Y creen que todo va a estar mejor si todo se privatiza”.



Durante el discurso recordó parte del plan de Guillermo Lasso y criticó la propuesta planteada por Creo en relación a la educación pública. “Reasignar los recursos de la educación pública para financiar cheques con los cuales los padres puedan pagar la escuela que supuestamente escojan. Esto hubiera sido un subsidio directo del Estado a la educación privada y un debilitamiento de la educación pública”, indicó.



Correa además explicó que el 77% de los estudiantes acude al sistema público de educación, actualmente. “Y en barrios como el Guasmo, probablemente, ese índice se acerca al 100%. De ser cierto esto, significa que cerca de un 50% de las familias del Guasmo votó en contra de sus propios intereses, es decir, por la privatización de la educación”.



El presidente también lamentó “no haber podido cambiar la mentalidad de los hijos de la burguesía” durante su Gobierno. Y recordó las protestas que surgieron a raíz de la propuesta de la Ley de Herencias.



“Esa mayoría que defendía herencias que nunca tendrá, los hijos de las nuevas doñas Florindas, que apenas tuvieron más que el resto empezaron a llamar chusma a los demás, a maltratar a los sencillos obreros, a los don Ramones, a engreír a sus malcriados hijos Kikos, y a votar por gente de bien como el capitalista compasivo de don Barriga”, dijo en medio de las risas y aplausos de los moradores del sector, que se amontonaron en las aceras para escucharlo.



El Presidente también dedicó parte de su discurso a los maestros. Dijo que son “los responsables de lograr el proceso de cambio, evitar que la gente vote contra sus propios intereses”.



“Les pido maestros que sean políticos, pero no partidistas sino en el sentido de buscar el bien común. Saber que su misión no es solo dar instrucción sino transmitir principios, valores y conciencia, política y social”.



La ceremonia de inauguración se realizó a la par en una nueva Unidad del Milenio en Celica, en Loja; y en una Unidad Educativa Siglo XXI en Manta, Manabí. El Ministerio de Educación inauguró hoy 11 nuevos planteles en Manabí y Santo Domingo.