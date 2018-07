Rafael Correa denunció a periodista lojano tras incidente en Bélgica, ambos declararán el 9 de agosto

LEA TAMBIÉN

El evento se conoció en redes sociales. En estas plataformas se colgaron videos en los que se observa una discusión entre el expresidente Rafael Correa con el periodista lojano, Ramiro Cueva. El altercado sucedió el pasado lunes, 9 de julio del 2018, en Lovaina (Bélgica), ciudad en la que reside el político ecuatoriano.

Cueva explica que él estuvo en ese país para hacer un reportaje sobre la vida de Correa. Y, además, porque había leído en un medio francés que era posible que en esos días se ejecute la orden de prisión internacional que pesa en contra del expresidente por el caso Balda.



Él había ido en un tour a Rusia, para mirar parte de la Copa del Mundo de fútbol. Y, de regreso, el viernes 6 de julio se quedó en Bruselas para hacer ese reportaje. Alquiló un vehículo en el aeropuerto y se dirigió a Lovaina.



Durante ese fin de semana, él se dedicó a entrevistar a migrantes ecuatorianos y vecinos de esa ciudad. Y a buscar la casa de Correa. Su guía era una captura de pantalla de la fachada de la vivienda, que había obtenido de una entrevista que realizó la agencia Euronews.

Logró encontrar la edificación gracias a un directorio virtual de servicios básicos. Y ese lunes, mientras recorría el sector, vio a Correa mientras caminaba junto a una de sus hijas, quien lo hacía con ayuda de unas muletas.



El periodista asegura que no tuvo la intención de abordar al político, “para evitar un incidente, porque lo conozco”. Indica que lo filmó a al menos 100 metros de distancia y luego se dirigió a hacer tomas del parqueadero y en ese momento -relata- Rafael Correa se acercó por detrás y lo insultó.



Según se ve en la grabación, Cueva le responde también con insultos. “Yo me regresé molesto y le contesté y el tema derivó en una situación posterior lamentable”. Luego se observa como Correa hace una llamada y ahí culmina la grabación.



Después -relata Cueva- llegaron tres hombres que según su acento y apariencia, él cree que son españoles y forman parte del equipo de seguridad de Correa. Asegura que lo agredieron y, posteriormente, llegaron tres patrullas de la policía local.

El periodista cuenta que él y el exmandatario fueron a la Comandancia de la Policía y permanecieron ahí durante unas cuatro horas. Les tomaron sus versiones de los hechos. Y Correa presentó una denuncia en su contra por “terrorismo criminal”. Ambos deberán comparecer a una declaración en Bruselas, el jueves 9 de agosto. Cueva confirmó que asistirá a esa diligencia. Él además acudió a una clínica local para una valoración médica (ver documentos escaneados adjuntos).



Caupolicán Ochoa, procurador judicial de Correa en Ecuador, indicó a este Diario que aún no ha conversado con el exmandatario sobre este hecho, por lo que todavía no tiene mayores detalles ni tampoco pudo confirmar esa denuncia y si el político asistirá a esa citación.



Solo dijo que supo que Correa salía de un supermercado con su hija -cuando ocurrió el incidente- y que el periodista lojano había sido detenido por portar un arma. Hasta el momento, el expresidente no se ha pronunciado públicamente sobre este hecho.



En varias cuentas de redes sociales de políticos y grupos cercanos al ‘correísmo’ se exhibieron imágenes de Cueva en Bélgica. Lo acusaron de acoso. Y se aseguró que fue retenido por los vecinos del sector y luego apresado. Ambas cosas fueron negadas por el periodista.



Cueva forma parte del equipo periodístico y es el representante de la cadena lojana Ecotel. En enero del 2016 -durante el Gobierno de Correa-, policías, funcionarios de la Fiscalía y de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel) decomisaron el equipo de transmisión del canal.



El recurso administrativo para retirar de la licencia operativa a Ecotel se basó en el supuesto impago de la concesión en 2002, por un total de USD 52. En ese momento, Cueva interpuso un recurso legal y denunció que el "cierre del medio se debe a represalias por contenidos noticiosos que incomodaron al Gobierno del presidente Rafael Correa". El canal volvió al aire en marzo pasado.