Correa critica ente 'ad hoc' anticorrupción pero creó 5 comisiones en su Gobierno

El expresidente Rafael Correa se refirió al caso Odebrecht y las investigaciones que realiza la Fiscalía General al respecto. Lo hizo en una columna de opinión que fue publicada por el diario El Telégrafo este martes 6 de junio del 2017.

Ahí se refirió al Frente por la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, que fue posesionado el lunes último, por el presidente Lenín Moreno, en Carondelet. Escribió que sorprende “que se nombren oficialmente comisiones ad hoc, y, más aún, se pida ‘ayuda’ a organismos internacionales, claudicando en lo avanzado todos estos años en cuanto a institucionalidad y soberanía se refiere”.

Pero el mismo exmandatario creó al menos cinco comisiones “ad hoc” durante sus diez años de gestión: Comisión de la Verdad, Comisión encargada de investigar y esclarecer los hechos relacionados con lo acontecido en Angostura el 1 de marzo de 2008, Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa), Comisión para la investigación de las disputas existentes entre los pueblos indígenas Huaorani y Taromenane y la Comisión de Investigación del 30-S.



Comisión de la Verdad



La Comisión de la Verdad fue creada con el Decreto Ejecutivo 305, del 3 de mayo del 2007, con el objetivo de investigar los casos de violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1984 y 2008. Y estuvo conformada por Julio César Trujillo, Monseñor Alberto Luna Tobar, la hermana Elsie Monge y Pedro Restrepo, por “su intachable condición moral” y reconocida competencia en el campo de los derechos humanos.



Trujillo actualmente forma parte de la Comisión Anticorrupción, a la que Correa se refirió en su artículo así: “En democracia habrá que soportar ilustres desconocidos que llenos de vanidad y odio a la Revolución Ciudadana, se autodenominen “Comisión Nacional Anticorrupción”. Este organismo ciudadano denunció varios casos de presunta corrupción durante su Gobierno.



Y Julio César Trujillo, uno de sus miembros, fue invitado por el presidente Moreno para formar parte del Frente por la Transparencia, pero no aceptó la nominación. El mismo Correa nombró a Trujillo como parte de la Comisión de la Verdad, en el 2007, un grupo de “intachable condición moral”.



La Comisión de la Verdad se completó con un Comité de Soporte conformado por Rosa Mireya Cárdenas, Clara Merino, Francisco Acosta, Ramiro Ávila y Alexis Ponce, más los representantes de organismos defensores de DD.HH. y un delegado del extinto Ministerio de Gobierno, entre otros.



Comisión tras el bombardeo en Angostura

​

La segunda, fue creada tras el bombardeo en Angostura, con Decreto Ejecutivo 1646, de 25 de marzo del 2009. Estuvo conformada por Israel Batista Guerra, Luis Enrique Galarza Alarcón, Walter Gellibert Larreta, Francisco Huerta Montalvo y Carlos Moncayo Gallegos.



Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de Tratados de Protección (Caitisa)



La Caitisa fue creada por Decreto Ejecutivo 1606, del 6 de mayo de 2013. Los representantes de la Senplades, Secretaría de la Política, Cancillería, y Secretaría Jurídica de la Presidencia, así como cuatro expertos o investigadores provenientes de organizaciones de la sociedad civil, con sus respectivos suplentes, especialistas o con experiencia en derecho internacional, inversiones o arbitraje entraron al organismo.



También cuatro representantes de las organizaciones y movimientos sociales, con las mismas áreas de experiencia.



Comisión para la investigación de las disputas existentes entre los pueblos indígenas Huaorani y Taromenane



La Comisión para investigar las disputas entre los pueblos ancestrales fue creada por Decreto Ejecutivo 17, del 10 de junio del 2013. Estuvo integrada por José Tonello y los titulares del Ministerio de Justicia y de la Secretaría de la Política.



Comisión de Investigación del 30-S



Esta última, creada para investigar la revuelta policial del 30S, por Decreto Ejecutivo 22, también del 10 de junio del 2013, contó con Oscar Bonilla, secretario de Acción Política de AP, Carlos Baca Mancheno, actual fiscal General, y Diego Guzmán, exsecretario de Transparencia, como sus integrantes.



En su editorial, el expresidente Correa añadió que “dada la presión mediática, cualquier comisión ad hoc, para ser ‘autónoma’ y ‘creíble’, deberá estar también contra la Revolución Ciudadana”. Y escribió que “la politización de la lucha anticorrupción y las respuestas fuera de la institucionalidad del Estado, no nos fortalecen, nos debilitan”.



Este Diario consultó a la Secretaría de Comunicación y al Ministerio de Justicia sobre su posición con respecto de los comentarios del exmandatario, sin embargo, hasta las 13:00 no hubo respuesta.