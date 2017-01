Rafael Correa: 'Hay otro asesor ad honorem del Alcalde de Quito que ha manejado como USD 30 millones'

El presidente Rafael Correa calificó de “infantil” la reacción que tuvo el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, al alertar que es objeto de una persecución política, luego de que se abriera una investigación en contra de su colaborador Mauro Terán.

“Yo aprecio al señor Alcalde. No creo que sea una mala persona; es un padre de familia y tiene una linda familia. Pero la reacción de que me voy a quejar con los patrones a Washington para decir que es persecución política...”.



Lo que tiene que explicar, agregó el Primer Mandatario, es “por qué a su asesor ad honorem se le han depositado en 2014 y 2015 casi USD 6 millones a sus cuentas. Que ni siquiera declaró ni pagó impuestos”.



El comentario lo hizo en su Enlace Sabatino 508, que se transmite este 14 de enero del 2017, desde Rumiñahui, provincia de Pichincha. “Y por si acaso hay otro involucrado que también fungía como asesor ad honorem del Alcalde de Quito que ha manejado como USD 30 millones, pero es candidato y por ley electoral no se lo puede imputar durante el periodo electoral”.



Según Correa ya se han detectado los movimientos y lo que se ha hecho es pedir a la Fiscalía que inicie con la investigación, lo que sí permite la Ley. Esas transacciones coinciden, advirtió el Presidente, con la época en que se negociaba el Metro de Quito, con la empresa brasileña Odebrecht.



Esa multinacional ha reconocido que entregó sobornos a cambios de contratos de obras públicas en al menos 12 países. En el caso de Ecuador, un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló en diciembre pasado que fueron USD 35,5 millones entre el 2007 y el 2016.



La empresa ha participado activamente de contratos en el sector hidroeléctrico, petrolero, obras públicas… Estuvo, por ejemplo, a cargo de la central hidroeléctrica San Francisco, uno de los proyectos impulsados por el actual Gobierno.



De ahí que Rodas, que viajó a Estados Unidos para tratar de obtener mayor información del caso y está previsto su retorno para este 14 de enero del 2017, dijo que las acusaciones del oficialismo son un elemento distractor.



Según Correa se han pedido auditorías patrimoniales para el vicepresidente de la República, Jorge Glas; ministros, directores y gerentes de empresas públicas. Y no se han encontrado irregularidades.



En cambio, de Mauro T., aseguró que hay evidencias. Mostró un cuadro en el Enlace Ciudadano con el detalle de los ingresos a su cuenta. “Por lo menos hay defraudación tributaria, pero ahí sigue la investigación para saber de dónde salieron todos estos depósitos”.



Eso debe contestar “el Alcalde o su asesor y no ir a quejarse a Washington de ser perseguido político. A madurar y no tener berrinches infantiles”.