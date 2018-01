Rafael Correa arribó a Guayaquil para liderar la campaña por el no

El expresidente de la República, Rafael Correa, arribó en un vuelo comercial a Guayaquil la madrugada de este viernes 5 de enero del 2018.

El exjefe de Estado llegó desde Bogotá (Colombia) para encabezar la campaña por el no en la consulta popular y referendo que se celebrará el próximo 4 de febrero.



Correa aterrizó pasadas las 00:45 en la Terminal del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Hasta el lugar acudieron simpatizantes del correísmo, quienes mostraron imágenes del rostro del exmandatario y banderas verdes del movimiento Alianza País.



Ellos se apostaron desde las 22:00 del jueves 4 de enero en el parterre sobre la avenida De Las Américas. Cerca de la medianoche hubo un cruce verbal entre los militantes y miembros de la Policía Nacional. Esto luego de que elementos de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) pidieran que varios vehículos estacionados en esa avenida desalojaran el lugar para facilitar el tránsito. Ello causó el reclamo de los seguidores correístas.



Entre las figuras políticas que llegaron constan la alcaldesa de Durán, Alexandra Arce; el exgobernador de Guayas, Luis Monge; el asambleísta Bairon Valle.

Las simpatizantes de Rafael Correa lo esperaron en el aeropuerto la madrugada de este viernes 5 de enero del 2018. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Valle comentó que la noche de este viernes Correa participará en una caravana de agradecimiento por la parroquia guayaquileña Febres Cordero. Y el sábado cumplirá actividades proselitistas en Portoviejo.



Correa salió a las 01:15 a bordo de un camión en la avenida De Las Américas y se dirigió al público. En su discurso afirmó que va "a defender a la patria" y reiteró que la consulta es inconstitucional.



También criticó que el actual Gobierno supuestamente haya pactado con la oligarquía y cuestionó que hayan destituido a Jorge Glas de la Vicepresidencia. "A no dejarnos engañar, esa consulta es para apoderarse de la Patria, para destruir la revolución ciudadana", refutó.



El pasado miércoles 3 de enero, el ala correísta anunció en Quito que Correa vendría a Ecuador para encabezar la campaña por el no. Y se anunció que las actividades proselitistas las realizarían con la Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana, que es una de las cuatro que se inscribieron para pedir el voto negativo en el proceso.



Ricardo Patiño, excanciller del Gobierno de Correa, afirmó ese día que el exjefe de Estado se quedará durante el mes que durará la campaña. Él insistió en que la consulta es inconstitucional y que el plazo para que la Corte calificara las preguntas nunca se cumplió. Por ende, agregó, el Ejecutivo no podía enviarla de forma directa al Consejo Nacional Electoral.



En dicha rueda de prensa estuvieron presentes, Franklin Samaniego, Soledad Buendía, Marcela Aguiñaga, Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño, Esteban Melo, Juan Cristóbal Lloret, Paola Pabón, Virgilio Hernández, entre otros.