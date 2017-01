Radio Visión organizó una marcha en Quito por su frecuencia

Vestidos de blanco, directivos, locutores y trabajadores de Radio Visión marcharon junto a panelistas y radioescuchas por el concurso de frecuencias que se desarrolla en el país. A ellos les preocupa que la radio pueda quedar fuera del proceso.

Este martes 24 de enero del 2017, el grupo se reunió en la Tribuna de Los Shyris a partir del mediodía. Las personas poco a poco se sentaron en las gradas de la tribuna y ocuparon parte de un carril de la avenida. Oquendo llegó con sus hijos Diego y Michelle, quienes también tienen programas en Visión.



Oquendo pidió que la manifestación, que se dirigiría hacia las instalaciones de la Cordicom, en el sector de El Batán, fuera pacífica. Al frente, en la sede de Alianza País, un grupo de militantes del movimiento oficialista entregaba volantes con información sobre sus candidatos.



El comunicador pidió minutos antes de pasar frente al grupo verdeflex que no hubiera confrontaciones y la mayoría caminó en silencio. Salvo algunos cruces verbales, el encuentro no pasó a mayores.



Entre el grupo oficialista se vio a Jacinto Espinoza, exfutbolista y actual candidato. El reclamo de Radio Visión –comentó- es respetable pues todos tienen derecho a disentir. Las leyes, “no siempre agradan a todos”. Espinoza expresó su respeto por Oquendo y el medio que dirige.



También agregó que los legisladores deben trabajar por el bien común y no pensar en los colores de los partidos, sino en la bandera de Ecuador, al momento de tomar decisiones. Mientras algunos manifestantes lo saludaban y le pedían apoyo, otros le hacían reclamos por ser parte del movimiento oficialista.

Un grupo de personas apoyó el plantón en la Tribuna de Los Shyris con globos blancos y carteles. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

A la manifestación acudieron figuras de distintos sectores. Se vio a Amira Herdoíza, esposa del doctor Carlos López, quien fue apresado por el caso de la muerte de la francesa Charlotte Mazoyer, por supuestamente haberle negado atención. Oquendo y Herdoíza se abrazaron y se expresaron solidaridad mutua.



También asistieron personajes de la política. La candidata a parlamentaria andina, Patricia Terán (PSC) se acercó a Oquendo para apoyar su causa y recordar que fueron colegas como presentadores de noticias en Teleamazonas.



Estuvieron, además, el asambleísta y candidato Patricio Donoso (Creo), el vicepresidenciable socialcristiano Mauricio Pozo y el miembro de Izquierda Democrática, Patricio Jijón. Cuando la marcha llegó al Cordicom, con el fin de preguntar si había una respuesta a un documento que Oquendo y Gonzalo Rosero, de Radio Democracia, dejaron en días pasados, se encontraron con un cordón policial que evitó su paso.



El grupo permaneció allí y no insistió en ingresar. Donoso, Jijón y Pozo bromearon sobre quién llegaría a la Presidencia: Guillermo Lasso, Paco Moncayo o Cynthia Viteri. Concordaron en que, cualquiera que llegue, evitaría supuestas afectaciones a la libertad de expresión, como el concurso de frecuencias.