La radiación en esta semana fue una de las más altas del año

Desde hace 20 años Susana Palacios vende gorras y sombreros en el parque La Carolina. Este domingo, los sombreros fueron los que más salieron, pues a pesar de que hubo una menor temperatura, el índice de radiación se situó alto, como toda la semana.

Según Wladimir Arreaga, analista del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), esta semana se registró un índice de radiación de hasta 17 puntos, que es uno de los más altos de todo el año; además, la temperatura llegó a los 24,6° C, bajo sombra. Según el experto, por reglas internacionales todas las mediciones de temperatura se lo hacen en sombra, por lo que la luz directa podría haber llegado a unos 26° C.



Hoy, según muestra la página web del Inamhi, la radiación llegó a estar en el nivel 14 (Extremadamente alta). Esto ocurrió a las 12:40. El periodo de mayor radiación el día de hoy fue desde las 11:00 hasta las 13:00, donde se llegó , en promedio, al índice de 10 (Muy alta).

El alto y peligroso índice de radiación tuvo que ver con la poca nubosidad que hubo en territorio nacional. “La semana anterior nos vimos influenciados por un sistema de alta presión, que no permite que las nubes entren al territorio”, explica el experto. Esto provoca que los rayos ultravioletas ingresen directamente a la atmósfera y que sea peligroso para la piel.



Cynthia Bucheli salió a caminar por el parque La Carolina, eso sí, muy preparada para el sol, pues llevaba sombrero, gafas, guantes y hasta una sombrilla. “Es que antes no se escuchaba esto de la radiación y hay que cuidarse para no tener cáncer de piel”, señala.



Al igual que Bucheli, muchas personas dicen que la radiación ha incrementado debido al cambio climático y que es una situación nueva. Sin embargo, Arreaga explica que las alertas que ha dado el Inamhi no se deben a que esto no ocurría en años anteriores, sino que la institución adquirió equipos que permiten medir la cantidad de energía solar. Antes se tenían referencias de mediciones internacionales, pero no se lo podía verificar con tecnología propia.



A pesar del intenso calor, se pudo observar que las familias y deportistas salieron este fin de semana como de costumbre. Mercy Cárdenas cuenta que han tenido más precaución, como el uso de bloqueador solar y ropa que cubra todo el cuerpo. “No hemos tenido ningún problema, en la escuela de mis hijos tomaron varias cuidados para no exponerles al sol en horas pico”, dijo.