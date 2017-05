El presidente Correa es escoltado a diario por un equipo de seguridad de 40 personas

El equipo de seguridad que escolta cada día al presidente Rafael Correa está conformado por unas 40 personas, así lo confirmó el secretario de General de la Presidencia, Cristian Castillo, quien considera que es una cifra baja, porque “al presidente (Barack) Obama lo acompañaban 200”.

Sin embargo, el funcionario explicó que esto responde a criterios de riesgo, “si es que aumenta el riesgo percibido por la información de inteligencia que tenemos, si hay más posibilidad de un atentado o no, aumenta o disminuye”.



Castillo indicó que, además de no ser un asunto estático, cambia de acuerdo a los estándares internacionales, que se aplican para proteger a cualquier presidente de una República.



Y justamente el pasado 3 de mayo, el Mandatario firmó el Decreto 1369, que dispone que el Servicio de Protección Presidencial proporcione “de ser necesario protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, a sus cónyuges e hijos”.



Castillo consideró que la medida es necesaria, “¿no ha visto la cantidad de tuits que le amenazan de muerte, de golpe, de ya te quiero ver… eso lo hemos visto todos durante 10 años”. Aunque agregó que ha disminuido la tensión porque el Presidente “ya se va”.



El documento es una reforma al Decreto Ejecutivo 418, de julio de 2010. Correa cambió un literal del tercer artículo, que se refiere a las atribuciones del Servicio. Según la nueva disposición, la protección estatal se extendería por un año a los expresidentes y por seis meses a los exvicepresidentes, plazos que “se podrán acortar o extender sobre la base del informe de riesgos que obligatoriamente se elaborará para el efecto”, reza.



“El Presidente (Correa) ha tomado decisiones trascendentales y fundamentales para este país, aun a riesgo de arriesgar su vida”, dijo el Secretario General, por lo que “preferimos evitar cualquier potencial de riesgo del expresidente a partir del 25 de mayo… y lo menos que podemos hacer es garantizar que pueda circular tranquilo por la calle”, después del cambio de Mando.



Sobre cuántos escoltas lo acompañarán una vez que deje el cargo, dentro o fuera del país, Castillo dijo que dependerá nuevamente del análisis de riesgo que hace el Servicio de Protección Presidencial y determinará las necesidades que tenga el Mandatario.



Además, al ser cuestionado sobre la posibilidad de un veto Ejecutivo al Código de Entidades de Seguridad, el Secretario General dijo que “entendería que no, pero no me atrevo a hacer ningún pronunciamiento”. Lo que sí confirmó fue que el presidente Correa aún tiene Decretos Ejecutivos por firmar en estos últimos días.



Dicho Código, que espera la sanción del Ejecutivo o su envío directo al Registro Oficial, establece la creación de un Servicio de Protección Pública civil, adscrito al Ministerio del Interior, para encargarse de la seguridad de las máximas autoridades del Estado y las sedes de las Funciones.