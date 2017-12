Visitas técnicas en los ‘food park’ buscan evitar posibles riesgos

Dos patios de comidas, conocidos como ‘food park’, fueron visitados durante la tarde y noche de hoy, jueves 28 de diciembre, por técnicos de la Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos del Municipio de Quito.

Un total de 12 técnicos llegó hasta uno de estos patios ubicado en el sector de La Floresta, en el centro norte de la ciudad, que está por inaugurarse. A la par, los dueños de los diferentes locales daban los últimos detalles.



Los técnicos recorrieron las instalaciones, revisaron detalladamente cada uno de los ‘food truck’ que forman parte del espacio y conversaron con los propietarios de cada uno de ellos para realizar recomendaciones.



Christian Rivera, técnico de Riesgos de la Alcaldía de Quito, señaló que durante la visita se encontraron algunos elementos que podrían generar algún tipo de riesgo. "No tienen reguladores de gas homologados, las mangueras de gas están en malas condiciones, hay cables de luz expuestos y existen superficies resbalosas".



Los propietarios del lugar aceptaron estas recomendaciones y señalaron que trabajarán en corregir las falencias que fueron observadas por el personal técnico de la Secretaría de Seguridad.

Los técnicos revisaron las instalaciones en estos negocios. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

"Vamos a trabajar inmediatamente para mejorar estos temas y me parece muy bien que se hagan este tipo de visitas para que estos establecimientos puedan funcionar de forma adecuada", señaló Rossana Serrano, diseñadora de interiores del lugar.



Otro de los sitios visitados fue un ‘food park’ que se ubica en el sector de La Atahualpa, en el sur de Quito.



Allí, mientras los comensales se servían los alimentos, los técnicos revisaron cada carrito de comidas y emitieron recomendaciones. "Aquí hemos encontrado otras novedades, por ejemplo, hay una superficie de baldosa donde hay agua y aceite, hay instalaciones eléctricas no adecuadas, no tienen señalética de emergencia y no existe un sistema de alerta temprana", mencionó Rivera.



Según el funcionario, los informes que se generan luego de estas visitas pasan a la Agencia Metropolitana de Control, que es el ente municipal encargado de sancionar, en caso de que se encuentren irregularidades.



Este tipo de negocios debe tener un plan de emergencia, sistema de alerta temprana, vías de evacuación, espacios inclusivos y seguridad ocupacional.



Un total de 15 ‘food park’ será visitado hasta antes de finalizar el año.



"Esto va más allá de la sanción, lo que buscamos es generar una verdadera cultura de seguridad", señaló Rivera.