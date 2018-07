Moradores de la Vicentina Baja piden que las calles sean rehabilitadas

LEA TAMBIÉN

Las calles del barrio San Pablo de la Vicentina Baja, en el centro de Quito, requieren ser rehabilitadas. Los vecinos de ese sector piden a las autoridades que intervengan con reasfaltado.

En la intersección de la Verde Cruz y Antonio Sierra hay un agujero de un metro y medio aproximadamente, frente al conjunto habitacional Benalcázar Oriental.



Marcelo Trujillo vive desde hace 30 años en el barrio. "Los amortiguadores de los carros son lo que más se consumen porque los hoyos son grandes".



El problema -explica- se agravó por los trabajos de alcantarillado y los huecos no fueron tapados, dice. Además, en las calles hay pequeños montículos debido a los bacheos que se realizaron con anterioridad.



Patricia Navarrete tiene una panadería en las calles Verde Cruz y Natalia Vela. Está preocupada porque allí también se realizaron trabajos de alcantarillado y el hueco no fue tapado.



"Vinieron a arreglar y dejaron así. Me he comunicado con la Emmop, me dijeron que iban a venir y sigo esperando", manifiesta la mujer.



Asegura que, con el paso de los buses, Las viviendas aledañas tiemblan.



Lo mismo ocurre en la Antonio Sierra y César Arroyo. La vecina Alexandra Toro tiene una tienda allí y pide al Municipio que intervenga porque los baches causan problemas.



"Vamos unos ocho meses así. Hubo una fuga de agua, la arreglaron y quedó así", indica la vecina.