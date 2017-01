De 488 mil vehículos, 400 mil se matricularon en el 2016 en Quito

Desde el próximo 16 de enero, los centros de revisión y matriculación vehicular volverán a abrir sus puertas. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó hoy, jueves 12 de enero de 2017, que, hasta el 29 de diciembre pasado, 400 mil vehículos cumplieron con la matriculación durante el 2016.

Según Fausto Miranda, supervisor de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), de acuerdo con su base de datos, en el Distrito Metropolitano de Quito hay 488 mil vehículos que deben cumplir con la revisión técnica vehicular. De estos, 433 mil llegaron a los centros a cumplir con la revisión.



"Nosotros tomamos en cuenta el dato de los vehículos que se acercaron a cumplir con la revisión ya que es posible matricular en los cantones cercanos", dijo.



Según los datos de la AMT, aproximadamente, 54 mil vehículos no se acercaron a los centros de revisión. Dentro de estos están los vehículos nuevos, los exonerados que debían sacar su permiso de circulación y los que no cumplieron con el trámite durante el año.



Para quienes no cumplieron con la revisión y matriculación, desde el lunes próximo los recargos quedan así: USD 25 por no matricular en el mes que le correspondía, USD 25 por no matricular durante el 2016 y USD 50 por no cumplir con la revisión técnica. Es decir, quien no cumplió con ninguno de estos tres requisitos, deberá pagar USD 100.



Los operativos para controlar el documento de circulación y de revisión también arrancarán desde el próximo lunes, según Miranda. Quienes sean sancionados mediante los operativos que realizará la AMT, tienen ocho días para cumplir con el trámite.