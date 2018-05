Policía allanó una casa en La Tola Colonial tras denuncias de moradores por supuesto expendió de drogas

LEA TAMBIÉN

Miembros de la Policía, Fiscalía y Comisaría allanaron la noche de hoy, miércoles 9 de mayo, una casa ubicada en la calle Honorato Vásquez, en el sector de La Tola Colonial, en el centro de Quito.

Ese inmueble representa desde hace cuatro años un peligro para los moradores del sector, según lo denunció un dirigente del barrio. "En esta casa venden droga y además existe consumo e incluso prostitución", señaló.



Los vecinos cansados de la inseguridad realizaron una asamblea la semana pasada y allí solicitaron que las autoridades intervengan en la vivienda.



Denisse Buñai, comisaria Nacional de Policía, dijo que respondiendo a ese pedido de la ciudadanía se llevó a cabo el operativo.



En el interior de la vivienda, los gendarmes encontraron sustancias sujetas a fiscalización y dinero, que servirán como evidencias dentro del proceso judicial.

Los vecinos señalan que a partir de las 20:00 es imposible caminar por esa calle, pues ya han existido varios moradores que han sido asaltados e incluso agredidos, presuntamente por quienes habitan en ese inmueble.



Según el dirigente, la vivienda sí tiene dueño, pero no lo conocen, por lo que aseguran que la casa está prácticamente abandonada y por ello algunas personas se han adueñado del sitio.



Por ello exigen que las autoridades municipales realicen un diagnóstico de esa vivienda y la intervengan.



"No es justo que la gente del barrio tenga que vivir en zozobra. Por eso estamos unidos y esta es solo una de las primeras acciones que realizaremos, pero no vamos a permitir que ellos se adueñen de nuestro barrio", recalcó.



Mientras se desarrollaba el operativo, algunas personas subían por las escalinatas con la intención de acercarse a la vivienda, pero en el camino observaban la presencia policial y daban media vuelta.



"Ellos son la evidencia de que este lugar ya es conocido por el expendio de drogas", dijo un morador.