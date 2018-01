Arrancaron los trabajos para peatonalizar dos calles del Centro Histórico

La mañana de este viernes, 5 de enero del 2018, se iniciaron los trabajos en la calle García Moreno para construir el denominado Paseo de las Siete Cruces.

Una cuadrilla de trabajadores del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) empezó el retiro de los bolardos metálicos de las aceras.



Angélica Arias, directora del IMP, señaló que se empezará a quitar la franja de adoquines para colocar un nuevo adoquinado especial para personas no videntes. Además, se elevará el nivel de la calzada, para que quede a la misma altura de las aceras.



La intervención en la calle García Moreno, desde la Mejía hasta la Bolívar, durará aproximadamente 45 días. A la par, también se trabajará en la calle Chile, desde la Cuenca hasta la Imbabura. En una segunda fase, se intervendá en la Chile, desde la Benalcázar hasta la Cuenca.



Según Arías, una vez que se termine la obra arquitectónica, iniciará una etapa de transición. La idea es reducir paulatinamente el acceso vehicular en las dos calles. Se lo hará con horarios exclusivos para peatones. En principio, se maneja la opción de hacer las vías peatonales durante cinco horas. El resto de la jornada, podrán volver a circular los vehículos. "Queremos que la gente se vaya acostumbrando a la peatonalización de a poco", subrayó la funcionaria.



Mientras se ejecuten los trabajos, se restringirá totalmente la circulación vehicular en esos dos tramos. Así lo indicó Julio Puga, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). El cierre vial arrancará a las 10:00 de este viernes.



Puga dijo que los horarios de carga y descarga de mercadería se mantendrán para los negocios, conforme estipula la Ordenanza 147. Es decir, de lunes a sábado de 20:30 a 06:30. Mientras que los domingos, se realizará de 19:30 a 06:30. Agregó que el proyecto incluye la habilitación de una nueva bahía de estacionamiento. "Vamos a dar todas las facilidades a los comerciantes", comentó Puga.



El inicio de los trabajos género opiniones divididas entre los moradores del Centro Histórico. Ricardo Sánchez, empresario y representante de comerciantes, indicó que ellos no están en contra de la peatonalización, pero consideran que no es el momento adecuado para hacerlo. El dirigente cree que la peatonalización complicará el acceso al Centro, ya que aún no está listo el Metro de Quito. "Se quiere convertir al Centro Histórico en una vitrina, para que la gente no vuelva. Primero hay que solucionar temas como la indigencia, el comercio informal y la basura", sostuvo. Incluso,varios comerciantes protestaron con gritos y pancartas en contra del proyecto.



Para Diana Diaz, en cambio, el proyecto mejorará la calidad del aire y reducirá la contaminación acústica. "Así podremos circular con mayor tranquilidad y libremente", indicó.