Taxistas de Quito protestan en las calles de Quito contra Uber y Cabify

A las 10:00 de hoy, lunes 26 de marzo del 2018, los taxis de Quito suspendieron sus operaciones. Quince minutos después, los conductores de compañías de taxis formales marcharon desde el parque El Arbolito, en el centronorte de la ciudad, hacia el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Lo hicieron con un propósito: exigir que dejen de operar Uber y Cabify, que ofrecen el servicio de transporte a través de plataformas, así como la prohibición del taxismo informal.

Según Carlos Brunis, presidente de la Unión de Coopeartivas de Taxis de Pichincha, la manifestación busca exponer las preocupaciones de su gremio en cuanto al taxismo informal.



“Queremos una respuesta de las autoridades, pues por cada carrera que hace una persona informal nos restan una carrera a nosotros que tenemos todos los permisos”, sostuvo el dirigente.

Según los formales sus carreras se han visto reducidas en un 40%.

Carlos Mantilla es miembro de la Cooperativa Real Audiencia de Quito y asegura que, prácticamente, su trabajo ya no tiene ninguna ganancia.



“Antes a diario hacíamos unos USD 30, pero ahora si hacemos 20 es bastante y con eso no alcanza para nada”.



Los taxistas afirman que la competencia que tienen por el lado de los informales y los vehículos que pertenecen a Uber y Cabify es desleal, pues ellos trabajan sin ninguna clase.



Al consultarles sobre las quejas de la ciudadanía sobre malos tratos, el no uso del taxímetro y que eligen las carreras, Brunis comentó que la Ley está ahí para sancionar a quien la incumpla.

Además indicó que permanentemente están capacitándose para mejorar el servicio.



Sin embargo, Mantilla dijo que si eligen las carreras es porque “no pueden obligarlos a ir a lugares inseguros o en donde no existan calles apropiadas para movilizarse, pues sus vehículos se dañan”. Sin embargo, sostienen que esta decisión es personal y no significa que todos los agremiados actúen igual.



Brunis sostuvo que esperan recibir una respuesta positiva por parte de las autoridades tras estas acciones.