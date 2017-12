La Secretaría de Seguridad de Quito demandó a la contratista encargada del montaje y del nacimiento de El Panecillo

Lenin P. murió el pasado 9 de diciembre durante el montaje del nacimiento de El Panecillo, en el Centro Histórico de Quito. Según la Secretaría de Seguridad del Municipio, tenía 18 años y trabajaba en la contratista adjudicada por la Epmmop.

Minutos después de ocurrido el accidente, la contratista aseguró que el fallecido no era trabajador de esa firma. Tras el percance, la Secretaría de Seguridad se hizo eco de esa información y anunció a los medios que Lenin. P no era funcionario municipal ni trabajador de la empresa privada.



Sin embargo, denuncias de los familiares de la víctima pusieron en entredicho esas aseveraciones. Sandra P., madre de la víctima, aseguró que su hijo sí laboraba en la instalación de las luces.



Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad del Municipio interpuso una demanda contra la contratista encargada del montaje y desmontaje de las luces del nacimiento de El Panecillo. Así lo confirmó Juan Zapata, titular de esa secretaría Municipal, la tarde de este martes, 19 de diciembre de 2017.



Zapata señaló que cuando personal de la Dirección de Riesgos arribó al sitio del accidente para hacer el informe de lo ocurrido, se les indicó que el fallecido no era funcionario municipal ni trabajador de la contratista encargada del montaje.



Por ello, el secretario adelantó que están a la espera de que las autoridades de la Fiscalía dispongan la fecha para que puedan declarar en el caso y establecer un precedente. “No se puede jugar con la información oficial que las autoridades deben dar, y más aún si se trata de la vida de un ser humano”, sostuvo.



Por su parte, Flavio Llumigusín, representante de la contratista demandada, señaló que ellos mantienen su postura y adelantó que su departamento legal dispone de pruebas que corroborarían que Lenin P. no trabajaba en la empresa. Adelantó que todo el tema de la demanda lo manejará su abogado y que sabrán responder adecuadamente.



Al respecto, Juan Pablo Solórzano, gerente general Subrogante de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), señaló que la adjudicación del contrato se dio a través de un proceso de contratación pública, en una subasta electrónica. “Una vez que se revisó el cumplimiento de los requisitos y la oferta como tal, se dio la adjudicación”, afirmó.



El contrato se firmó el pasado 4 de diciembre de 2017, por un valor de USD 12 000, sin IVA. Luego del accidente, la Epmmop solicitó un informe de lo ocurrido a la contratista. “Nosotros revisaremos ese informe y procederemos de acuerdo a lo previsto en la Ley de Contratación Pública”, dijo.



Según Solórzano, hasta no contar con ese informe, la Epmmop no adelantará criterios. El gerente subrogante confirmó que ya se habían otorgado adjudicaciones a la contratista involucrada en la demanda, pero aseveró que siempre se lo hizo a través de concursos públicos.

La Secretaría de Seguridad indicó que se reunieron con la familia de la víctima. Zapata subrayó que Sandra P., madre del fallecido, recibirá el apoyo del Patronato Municipal San José, ya que ella está a cargo de tres menores de edad. Esa entidad municipal apoyará en la educación de los niños y ayudará en la búsqueda de una plaza laboral para la madre.



En el informe del accidente, elaborado por la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos, se recomienda que todo el personal operativo cuente con su equipo de seguridad durante los trabajos.



El documento también recoge una observación relacionada a la ejecución de trabajos especiales. El informe detalla que estas intervenciones requieren una mejor planificación y coordinación entre todas las áreas relacionadas al trabajo. Además, se recomienda realizar todas las actividades en presencia de personal de seguridad industrial, para identificar riesgos durante el montaje.