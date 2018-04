USD 47,5 millones recaudados por impuesto predial en Quito

LEA TAMBIÉN

Los habitantes de Nayón, en el nororiente de Quito, están a la espera de que concluya el nuevo proceso de revisión del avalúo de sus predios y baje el monto que deben pagar.

Esta semana, la Dirección de Catastro del Municipio tiene previsto continuar con la revisión de los predios de aquellos inmuebles cuyo valor les parece muy caro a sus dueños.



Pero pese a los problemas registrados, el Municipio ha recaudado hasta el momento USD 47 521 133,66 por el pago del impuesto de los predios urbanos y rurales.



Después de que el Municipio revisó el avalúo de los predios, muchos habitantes de Nayón no quedaron conformes y comenzaron a organizarse para pedir una solución.



La respuesta del Municipio fue iniciar un proceso de revisión. Según Miguel Dávila, administrador del Municipio, el cálculo se dificultó porque en ese sector hay casas grandes junto a otras más modestas.



Lourdes Quijía, moradora de Nayón, dijo que al menos el 90% de los vecinos de su parroquia no están conformes con los actuales montos de los avalúos. Eso ocasionó que no pagaran el impuesto y, por ende, no accedan a los descuentos que establece el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad).



El acceso a ese beneficio se reduce conforme pasa el tiempo. Hasta el 15 de mayo próximo regirá un 3% de descuento.



Dávila aseguró que ese descuento se realiza de forma automática. Para la última quin­cena de junio, el descuento ­será solo del 1%.



A partir de julio el cobro de este tributo tiene recargo y se establecerá en función de la tasa de interés que fija el Banco Central del Ecuador.



Los datos que tiene el Municipio sobre la recaudación de este impuesto revelan que, en promedio, cada año se paga entre el 75% y el 85% del total de los predios. “Para el resto es necesario iniciar otro tipo de proceso con la finalidad de ejecutar el cobro, señaló el ­funcionario municipal.



Este proceso de revisión catastral solo se ejecuta en los predios de Nayón. Según Quijía, el ofrecimiento es terminarlo en tres meses.



Si los dueños de los predios aún tienen reparos sobre el valor fijado, Dávila mencionó que aún queda la posibilidad de solicitar una nueva revalorización.



Esto aplica en los casos en los que, por ejemplo, la información levantada por el Municipio no coincida con la del predio. “Puede haber casos en los que tenemos la información de que son 120 metros cuadrados de construcción y, en realidad, son 110”, apuntó.



Para ello se debe presentar el reclamo en cualquier balcón de servicio del Municipio. Y hay que llenar un formulario y sustentar con planos o documentos la falla en la información con la que el Municipio estableció el valor del avalúo.



El Administrador General del Municipio señaló que una vez que se recepta el pedido se envía un equipo de Catastro para corroborar la información. “Si tiene la razón, revisamos el avalúo y también el valor del impuesto predial, de manera automática”, indicó.



Este es el caso de Luis Enrique Hinostroza. Él es propietario de una oficina en la Diego de Almagro (norte de Quito). El Municipio fijó el valor del inmueble, en enero, en USD 198 000. El año pasado su valor era de USD 89 000.



Ese incremento le pareció exagerado y esperó hasta que se realizara la revisión de todos los predios de la ciudad, que se dio entre el 9 de enero y febrero de este año.



Sin embargo, con esa revisión el valor disminuyó a USD 193 000, por lo que Hinostroza solicitó un nuevo avalúo de su propiedad. “Con ese pedido, el costo de mi propiedad se fijo en USD 178 000. Pero ese valor aún es excesivamente alto respecto del valor de venta”, dijo.



Él presentó un nuevo pedido de inspección y está a la espera de una respuesta por parte de la Dirección de Catastros.



En la capital, 960 000 predios deben pagar este impuesto. Entre enero y el 19 de abril del año en curso, 533 888 dueños de propiedades ya cancelaron su predial.



La cantidad de contribuyentes que pagaron su impuesto predial en el período enero-abril es similar a la registrada entre el 2015 y 2018. El año pasado se recaudó el valor de 562 024 predios. Y, hasta el 19 de abril pasado habían pagado 533 888.