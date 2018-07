Quito soporta niveles altos de radiación ultravioleta

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tanto los sensores del Municipio de Quito como los del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) coinciden en que hoy, martes 24 de julio del 2018, la radiación ultravioleta está en niveles muy altos.

La Secretaría de Ambiente del Municipio y el Inamhi miden la radiación ultravioleta en niveles que van entre bajo y extremo. A partir de las 11 unidades, los rayos UV ya se consideran como altos y las personas requieren de protección si están expuestas al sol.



Guillermo Flores, técnico del Inamhi, explicó hoy que los rayos ultravioleta alcanzan su nivel más fuerte entre las 11:00 y las 13:00. En el caso de Quito, el nivel de rayos UV, durante el mediodía, llegó a 12, es decir muy alto.



La poca nubosidad propia de la temporada seca y la altura en la que se ubica la capital son dos factores que, según Flores, influyen en la llegada más directa de la radiación ultravioleta. Hasta el próximo fin de semana, se prevé cielos parcialmente nublados con lo que se espera rangos similares de rayos UV.



Los niveles de radiación también implican recomendaciones. Flores dijo que entre 1 y 2 unidades no es necesaria protección para la piel. Si ese nivel se incrementa de 3 a 7 unidades, ya es recomendable usar protector solar.



De 8 a 11 es muy necesario utilizar medidas extras como camisas de mangas largas y sombrero. A partir de 12 es mejor no exponerse al sol y buscar la sombra.



Entre las sugerencias de la Secretaría de Ambiente está no exponerse innecesariamente al sol entre las 10:00 y las 15:00, usar protector solar, una gorra y camisetas de manga larga. También es una opción el protegerse con una sombrilla.