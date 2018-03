Cuatro problemas para el pago de la planilla de luz, en Quito

Este jueves, 22 de marzo del 2018, fueron pocos los usuarios que se acercaron a la agencia de la Empresa Eléctrica, ubicada en la 10 de Agosto y Mariana de Jesús (norte de Quito), para realizar reclamos por cuatro problemas que aún reflejan las planillas de luz.

El gerente de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), Jaime Bucheli, explica que el cambio de plataforma para gestionar los pagos provocó los problemas para los usuarios en dos períodos específicos: en noviembre, cuando se dio este cambio, y otro a inicios de este mes, cuando CNEL Guayaquil se integró a esta plataforma.



Johanna Benavides, moradora del Comité del Pueblo, fue este jueves a la EEQ. Dijo que al no haber recibido a tiempo la cartilla de luz en febrero afectó el presupuesto que realiza cada mes.



“Tuve que solicitar una copia para pagar el 6 de marzo y ahora vine a hacer un reclamo, porque anteriormente pagaba USD 7 y ahora debo cancelar el doble. Aparte, ahora el plazo de pago es hasta el 23 de marzo, ni siquiera se completa el mes y me afecta porque siempre cancelo los servicios básicos los primeros días de mes, ya tengo un presupuesto y ahora no sé qué hacer”, manifestó.



Tania Soto vive en San Carlos (norte), y fue ayer a la oficina de la Mariana de Jesús. Explicó que en noviembre solicitó un medidor y no le llegaba la planilla para cancelar; sin embargo, tras varias solicitudes, se acercó a la agencia de la 10 de Agosto y Mariana de Jesús para solicitar la planilla. Y ahora debe cancelar un valor que sale de su presupuesto.



“Ahora que retiré la planilla me cobran 44,43 dólares y no me dan la posibilidad de pagar en cuotas y me dicen que el próximo mes me va a salir el valor del consumo. Actualmente el departamento no está habitado”, expresó Soto.



Ante estas situaciones, Bucheli dijo: “Reconocemos y nos disculpamos si hemos tenido inconvenientes, cada cliente es de preocupación”.



El Gerente de la EEQ explicó que los problemas para el pago del servicio afectaron a menos del 1% de los abonados, que ahora suman 1 125 000. Para mejorar el servicio al cliente, se activará en las próximas semanas un servicio de consulta de quejas en la web de la EEQ.



Por otra parte, la Empresa también informó que ahora que se acerca la época de lluvias y de tormentas eléctricas, se atenderán los reclamos si se dieran problemas por variaciones de voltaje.



Las dificultades más comunes de los usuarios en la facturación de la EEQ

Planillas con nombres cambiados. La migración de la base de datos se hizo a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap). Allí se tomó en cuenta al dueño original de una propiedad. La entidad indicó que este tema se está regularizando, pero quienes aún tengan este problema deben contactarse con la empresa, incluyendo las redes sociales, para explicar el inconveniente y solucionarlo de forma rápida.



Aumentos en el valor a pagar. La EEQ explica que no ha existido una variación en las tarifas eléctricas, ni modificación de precios. Señala que hay otros componentes, como la tasa de basura, la contribución a los bomberos y el alumbrado público. En el caso de la basura hubo una ordenanza que elevó la tasa. Ese valor no es para la EEQ. Si consume más electricidad, paga más; si no es así, el aumento podría ser por los otros cargos.



Cómo hacer una revisión por alto consumo. Las revisiones se piden en la ventanilla de la EEQ. Pero la calidad del sistema eléctrico que está en la propiedad puede tener fallas; por ejemplo, un cable raspado ‘que está haciendo tierra’, puede elevar el consumo. Es importante que se verifique que el sistema esté en buenas condiciones. Se han dado casos en los que al hacer la verificación se trata del sistema eléctrico interno de las casas.



Las facturas que no llegan a los domicilios. Ese fue otro problema, producto de la migración, según la EEQ. La empresa explica que es un tema que se ha ido estabilizando, las facturas físicas están llegando a todos los abonados, con un proceso de depuración de la base de datos. La EEQ indica que también es importante que los ciudadanos actualicen el registro de su email, para avanzar en la aplicación de la facturación electrónica.