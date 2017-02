Los postes de Quito se cubren con publicidad electoral

A 13 días de las elecciones presidenciales, las calles de Quito se llenan de propaganda política. En casas, postes y paredes se puede observar los afiches de los distintos candidatos a asambleístas y a Presidente de la República.

En zonas del norte de Quito como la avenida De la Prensa, el redondel de la Y, en la avenida 10 de Agosto y en la Colón esto es más evidente. En un recorrido realizado por el equipo de EL COMERCIO, la tarde del lunes 6 de febrero del 2017, se pudo observar hasta tres carteles con la imagen de los candidatos en cada poste.



Estos, por lo general, no cometen una infracción ya que la mayoría de ellos están amarrados con un alambre a estas estructuras y no están pegados con adhesivos, como lo prohíben las ordenanzas.



La Agencia Metropolitana de Control realiza operativos para controlar la publicidad electoral en el espacio público desde inicios de enero, cuando empezó el periodo para la campaña electoral.



De acuerdo con la ordenanza 119 se prohíbe la repartición de volantes en el espacio público, colocar propaganda en áreas galardonadas como Premio al Ornato, la circulación de camiones que tienen instalado un caballete en la parte de atrás con publicidad móvil y vallas sin permisos no actualizados.



Las ordenanzas metropolitanas tampoco permiten la colocación de publicidad electoral en fachadas o cerramientos sin la previa autorización del propietario del lugar, los mensajes publicitarios en las áreas protegidas, en el Centro Histórico y pintar o colocar adheribles en ramas o árboles.



La ordenanza 332 sanciona con 50% de la remuneración básica unificada a quienes atenten contra la mampostería que constituya espacio público o privado, realizando sobre ellos rayados, grafitis o colocación de afiches en zonas no autorizadas realizadas con spray, brochas, pintura o elementos de similares.



En las calles de Quito también se puede observar distintos grupos repartidos por el norte, centro y sur de Quito que buscan el voto de las personas para sus partidos con banderas, camisetas y música asociada a los candidatos.