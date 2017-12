Se aproxima el feriado de Navidad y la ciudadanía se dispone a viajar a diferentes puntos del país. En las terminales terrestres de Quito, las personas hacen filas para comprar los pasajes. Hay quienes esperan con sus maletas la hora de abordar su bus y otros caminan apresuradamente con regalos para encontrar un boleto.

Según el Municipio, se estima que 168 390 pasajeros saldrán desde las terminales de Quitumbe y Carcelén.

Son 6 653 frecuencias programadas para este feriado. La Empresa Metropolitana de Obras Públicas (EPMMOP) ejecutó un plan operativo que contempla atender la demanda de los usuarios las 24 horas durante el feriado, que empieza la tarde de este viernes 22 de diciembre del 2017 y culmina el próximo lunes 25.



Aunque en la mañana en las terminales interprovinciales no hubo mucha afluencia de turistas, se prevé que aumente considerablemente a partir de las 16:00 de este viernes 22 de diciembre.



Está previsto que mañana, sábado 23, la afluencia de usuarios se incremente desde las 06:00.



Cristina Inga se viaja a la provincia de Esmeraldas para pasar Navidad con su familia. Ella señaló que encontró el boleto con facilidad y que está feliz porque ahora le permiten viajar con su mascota, cumpliendo con todas las normas de seguridad. "Me solicitaron, en la cooperativa, llevar a mi mascota en un kennel o jaula. Me parece bien esta medida porque antes los animalitos no podían viaja", comentó.



Por su parte, Carlos Albán prefiere la serranía ecuatoriana para pasar con su familia este feriado. Su destino es Riobamba. "Cada año las terminales se van organizando para brindar un mejor servicio el turista" expresó.



Para precautelar la seguridad de los turistas tanto en el terminal Quitumbe como Carcelén se ha coordinado con la Policía Nacional y la EPMMOP quien ha destinado 212 trabajadores en guardianía privada que trabajarán en jornada dividida.



Mientras que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se encargará de la verificación técnica de las unidades de transporte, documentos habilitantes y control de alcoholemia de los conductores. De igual forma, vigilará el tránsito para optimizar la circulación en el sector. Además, se contará con el apoyo constante de la Policía Metropolitana, Agencia Metropolitana de Control y Cruz Roja Ecuatoriana.



Andrea Maldonado, manifiesta que madrugó para conseguir un boleto para viajar a la ciudad de Loja. Sin embargo, le tocó posponer su viaje para mañana porque ya no había boletos para la noche de esta viernes.



Las cooperativas interprovinciales para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, además de los turnos normales han implementado buses extras para esta temporada, estas tendrán un costo adicional.



Maritza González estudia en Quito, pero aprovecha cada feriado para visitar a su familia que vive en Loja. "Entre mi trabajo y estudios se me complica viajar seguido a mi ciudad, aprovecho estas fechas para pasar con mi familia, aunque toque pagar un poquito más", explicó.



Las ciudades a donde los quiteños prefieren viajar son Guayaquil, Manta, Esmeraldas, Latacunga, Loja, Cuenca, Ambato, Baños, entre otras.