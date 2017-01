Una vez finalizadas las plataformas se juzgará si habrá multas

Armando Bohórquez, director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), dijo que una vez terminada la construcción de la Plataforma Gubernamental Social (ubicada en Quitumbe), y de la Financiera (en la Amazonas), se juzgará si habrá multas o no, ya que las multas son aplicables en cualquier etapa del contrato.

“Si veo que amerita pues se aplicarán con lo que dice el contrato”, señaló durante una rueda de prensa la mañana de este jueves, 26 de enero este 2017. Esto frente a la pregunta de algunos medios de comunicación respecto al supuesto retraso en la entrega de las obras. En un inicio, se había dicho que estarían listas para diciembre del 2016 y enero del 2017. Posteriormente, la fecha de entrega cambió al 30 de abril de este año.



Bohórquez destacó la importancia de estas obras para el país. Señaló que todo contrato tiene en sus cláusulas pertinentes multas, pero que se debe identificar si son atribuibles al contratista o son problemas de fuerza mayor.



Señaló, además, que el primer plazo de ocho días que se extendió a la constructora fue por el terremoto que azotó al país en abril del año pasado. “Después tuvimos replicas y esta es una estructura muy importante, es una estructura metálica que con los sismos se mueve más que una estructura de hormigón armado”, dijo, y añadió que esto no quiere decir que es de menor calidad, pero que su comportamiento de materiales es distinto.



La segunda prórroga, dijo, fue porque hubo una disposición de incluir en las plataformas ciertas instituciones que no estaban en un inicio, como el Banco Central y el Bies.



“Tuvimos que hacer un rediseño del mobiliario que no incrementó el precio a la contratista. Pero se debió dar el plazo pertinente para que se pueda implementar dichos cambios”, dijo.



Autoridades del Secob realizaron un recorrido por ambas la Plataformas para constatar el avance de las mismas. Allí se confirmó que la plataforma del Quitumbe tiene un avance del 64%