Las multas de tránsito en Quito suben para el 2017

Las multas económicas que se aplicarán desde este año, por las infracciones de tránsito, le podrían representar unos dólares extras.

El incremento de USD 9 en el salario básico unificado para el año en curso hará que los valores establecidos en el 2016 queden para la historia. Cada año, el salario básico sirve de referencia para establecer las multas de tránsito que constan en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).



Este mismo parámetro se utiliza en la Ordenanza Metropolitana 305, que regula la medida de restricción vehicular, conocida como pico y placa. Debido a esta variación en la remuneración básica unificada de USD 366, en el 2016; a 375, en el 2017, los ciudadanos que sean sancionados por faltar a estas normativas pagarán multas, relativamente más altas, mencionó Miguel Dávila, administrador general del Municipio de Quito.



“Los ajustes que se realizan en las multas son comunes cada vez que empieza un año nuevo”. Estos valores, en el caso del COIP, no serán exclusivos para las personas que residen en la capital. Por tratarse de una norma nacional estos se aplicarán en todas las ciudades el país.



En Quito, de acuerdo con el presupuesto aprobado, en el 2017 por multas relacionadas con ordenanzas o infracciones de tránsito (COIP) se estima que se recibirán USD 25,1 millones, el año anterior se recaudaron 20 millones.



Para evitar estos costos no previstos, presentamos en los recuadros cómo quedarán las multas económicas de las 10 principales infracciones de tránsito, según el registro de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), y las del pico y placa.

Las sanciones de las 10 infracciones de tránsito más recurrentes en la capital, según la AMT



USD 375 por exceder los límites de velocidad

Quien supere los rangos establecidos pagará USD 375, ya no 366. Y si la falta es detectada por un agente, además, irá a prisión tres días y perderá 10 puntos de la licencia.



USD 112,5 por irrespetar al agente o las señales

Este monto se cobrará por ignorar las señales como: semáforo, cruce peatonal, omitir las disposiciones de los agentes o agredirlos. Antes la multa era USD 109,8.



USD 37,5 por estacionar en sitios prohibidos

La sanción económica para los conductores que estacionen sus vehículos en lugares no permitidos o circulen por los carriles exclusivos pasará de USD 36,6 a 37,5.



USD 18,75 por no usar cinturón de seguridad

De USD 18,3 se pasó a 18,75 para sancionar a los conductores que no utilicen este dispositivo al manejar o por arrojar desechos desde el vehículo hacia la vía pública.



USD 37,5 por conducir sin portar la licencia

Las personas que incurran en esta falta deberán cancelar el 10% del salario básico, antes esto era USD 36,6 y ahora es 37,5. Aparte perderán tres puntos de la licencia.



USD 18,75 por no hacer el traspaso del vehículo

Para realizar este trámite se tiene 30 días de plazo, desde que se suscribe el contrato de compraventa. Si no lo hace pagará USD 18,75 ya no 18,3 como ocurría en el 2016.



USD 37,5 por utilizar el celular cuando conduce

Si requiere comunicarse mientras maneja use el dispositivo de manos libres. Así reduce el riesgo de posibles accidentes y evita una multa de USD 37,5. Antes era de 36,6.



USD 112,5 por manejar el auto sin placas

Las personas que conduzcan un vehículo sin placas de identificación, placas alteradas u ocultas asumirán esta sanción pecuniaria. En el 2016 era de USD 109,8.



USD 18,75 por utilizar la bocina en exceso

Los conductores que usen este dispositivo sonoro de manera reiterada pagarán USD 18,75, es decir el 5% del salario básico. En el 2016 esto representaba 18,3.



USD 56,25 por pasar por alto el pico y placa

La multa por irrespetar la medida de restricción vehicular, de acuerdo con el último dígito de la placa, pasó de USD 54,9 a 56,25, la primera vez. Si reincide el monto sube.