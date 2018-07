Los recursos para el Metro de Quito aún no llegan a la contratista 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El anuncio de una eventual paralización de la tuneladora Luz de América, una de las tres con las que se abre el túnel de 22,6 kilómetros del Metro de Quito, tomó por sorpresa al Municipio capitalino.

La mañana de este martes, 17 de julio del 2018, el consorcio Línea 1 del Metro de Quito, contratista a cargo de la construcción de ese sistema de transporte, informó mediante un comunicado que el trabajo de la tuneladora se paralizó debido a “los reiterados retrasos en los pagos por parte del Municipio”.



Luz de América ya abrió el túnel del Metro desde la estación de Solanda, en el sur, hasta San Francisco. El pasado 4 de julio llegó al Centro Histórico, en donde se ubica la estación y, según el Cabildo, debía recibir mantenimiento para después continuar su trazado hacia la estación de La Alameda.



En el comunicado sobre la decisión, el Consorcio señaló que los retrasos acumulados ascienden a USD 63 millones. “En el caso de no restablecerse de manera urgente el ritmo de liquidaciones de facturas, fijado por contrato, la deuda ascenderá a USD 93 millones a finales de julio y a más de USD 180 millones en agosto”, señala la empresa española Acciona.



Además de la advertencia sobre la suspensión de una de las tuneladoras, el Consorcio anunció que, de no llegar a un acuerdo, se paralizarán los trabajos en los 73 puntos de obra abiertos entre Quitumbe (sur) y El Labrador (norte).



La respuesta del Municipio no se hizo esperar. La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito reconoció que en los últimos meses se han producido retrasos de pago pero que esto no es responsabilidad del Cabildo. Las demoras obedecen al tiempo que toma la tramitación de los créditos requeridos y aprobados para completar el financiamiento de la Línea 1 del Metro, dijo.



Tras el anuncio del Consorcio, el Municipio emprendió acciones para llegar a un acuerdo que persuada a la empresa española Acciona para no ejecutar la medida anunciada en la mañana del martes.



La solución se encontró tras un acuerdo tripartito entre el Municipio, el Ministerio de Finanzas y el Consorcio Línea 1 del Metro. “Este acuerdo contempla un cronograma de pagos de las facturas anteriores y la normalización del flujo de pagos a futuro”, dice el comunicado del Cabildo. “El pacto permite asegurar que no habrá la anunciada paralización de la tuneladora Luz de América -la cual se encontraba en mantenimiento-, ni en ninguno de los 73 frentes de obra”.



Metro de Quito explicó la situación sobre los desembolsos de los créditos aprobados por las entidades multilaterales que financian el proyecto.



La construcción de la Línea 1 del Metro cuesta USD 2 009 millones. Cerca del 70% de ese costo está financiado por cuatro bancos multilaterales: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones. Lo restante lo asume el Municipio, el Gobierno Central y el FIEM (quienes financian los trenes).



El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según Metro de Quito, aprobó un préstamo por USD 250 millones. Sin embargo, según el Municipio, el mismo no ha sido autorizado aún por el Comité de Crédito del Gobierno Nacional. Esto porque se requiere que previamente se expida la Ley para el Fomento Productivo y Atracción de Inversiones.



El Banco de Desarrollo de América Latina-CAF también aprobó un crédito por USD 152,2 millones. La confirmación llegó la mañana de este martes. La entidad indicó que este monto se suma al aprobado en 2012 por USD 250 millones, el cual ya fue desembolsado.



En total, “la participación de CAF en el proyecto será de USD 402,2 millones, lo que representa el 20% del costo total y el 22,7% del financiamiento externo de los organismos crediticios internacionales”.



El Municipio también informó que el Banco Mundial-BIRF aprobó hace unas semanas una operación por USD 230 millones, con lo que se produce el cierre financiero del proyecto.



Ante la amenaza de la paralización, Metro de Quito dijo que lamenta la actitud adoptada por el Consorcio ya que, constantemente, recibe información del estado de los desembolsos que escapan al campo de acción del Municipio.



El sistema del Metro de Quito, según el cronograma del Cabildo, entrará en operación desde abril del próximo año. Actualmente, el avance general de la obra es de cerca del 70%. Hay un 80% de avance en la apertura del túnel y en 73 puntos se realizan obras para su construcción.



Otro dato sobre el avance de la construcción: de las 15 estaciones que conforman el sistema del Metro, en 13 de ellas ya se terminó la obra civil.