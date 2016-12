El lunes 26 de diciembre sí se puede matricular el auto en Quito

A siete días que se suspenda el servicio, todavía falta que 50 000 automotores cumplan con la revisión técnica y la matriculación vehicular este 2016, en Quito. Por ello, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el lunes 26 de diciembre del 2016 atenderá normalmente, pese a ser feriado nacional, y que el 24 de diciembre, trabajarán hasta medio día.

En un comunicado, la AMT señaló que los vehículos que no cumplieron con el trámite en la fecha prevista en la calendarización de este año podrán hacerlo hasta el jueves 29 de diciembre, de 08:00 a 14:00 en los dos Centros de Matriculación: Bicentenario y Quitumbe; y de 8:00 a 16:30 en los seis Centros de Revisión Técnica Vehicular.



A partir del viernes 30 se suspenderá el servicio de matriculación vehicular debido al cierre del año fiscal que realizará el Servicio de Rentas Internas (SRI).



Mariela Veloz, directora de Matriculación de la AMT, señaló anteriormente que desde el inicio de diciembre, los centros de revisión y matriculación de la capital se han mantenido con baja asistencia. Sin embargo que se espera una mayor afluencia de usuarios los últimos días del mes.



Joffre Muñoz, cuya vehículo tiene placa que termina en 2, cumplió con el requisito de revisión vehicular el lunes 19 de diciembre. El hombre de 29 años señaló que no pudo matricular su auto en marzo del 2016, mes que debía hacerlo, porque no pasó la revisión . “En un viaje, se saltó una piedrita al parabrisas y lo trizó. Además tenía problemas de gases, por eso no pasó mi carro y tuve que reunir el dinero para hacer todos los arreglos y pagar las multas”.

Horarios de los centros de matriculación y revisión vehicular.

Muñoz aseguró que esperó hasta diciembre para pagar todos los gastos del trámite con el decimocuarto sueldo, que se cobra este mes.



A todos los propietarios de vehículos que aún no han realizado el trámite, la AMT recomendó acercarse lo más pronto posible a cumplir con este requisito. Además recordó que, para quienes no logren matricular el vehículo hasta fin de año, la multa en 2017 es de USD 100. Esto porque se cobra USD 25 por no cumplir con la fecha asignada en la calendarización, otros USD 25 por no cumplir con el trámite en 2016 y USD 50 por no tener la revisión técnica vehicular.



Para evitar inconvenientes a la hora de pasar la revisión vehicular obligatoria, el portal llantas247.com recomendó tomar en cuenta cinco aspectos necesarios a la hora de realizar el trámite:



1. Revise el estado de tus llantas y su alineación.



Asegúrese de que las llantas de su vehículo cuenten con al menos 1.6 mm de profundidad de labrado. Debe contar con una llanta de emergencia que posea las mismas características que las anteriores.



Verifique que el tamaño de los neumáticos, deben hacer juego entre sí. Las llantas no deben poseer vástagos de válvulas cortadas o con rajaduras.



Si al momento de conducir, su automóvil se desvía al soltar el volante brevemente o no queda centrado al momento de parar, entonces significa que necesita ser alineado.



2. Revise el sistema eléctrico

​

Fíjese que todas las luces de su auto: faros principales, direccionales, retro y estacionamiento, funcionen correctamente. Tome en cuenta que deben ser del mismo color y deben estar completamente limpios, al igual que las luces internas. El auto debe contar con el comando de control de luces dispuesto frente al volante o cerca del conductor.



Chequee con anterioridad los frenos y su correcto funcionamiento. Muchos de los vehículos cuentan con sensores que avisan cuándo hay que hacer el cambio de pastillas. Si no lo posee, una forma de comprobar que esté todo en orden, es inspeccionando el sistema o notando la fuerza que se debe hacer con el pedal de freno.



3. Revise el tubo de escape

​

El auto debe tener el tubo de escape en buen estado. Asegúrese de que no esté suelto, quebrado o goteando; que cuente con silenciador; que no esté rozando con los neumáticos o el sistema de combustible. Asegúrese de que las juntas de soporte, abrazaderas, tuercas o tornillos estén completos, no estén flojos o quebrados.



Recuerde que una de las principales fallas al pasar la revisión técnica es la emisión de gases; fíjese que su tubo de escape no emita gases grises o azules.



4. Revise la Carrocería

​

Los automóviles deben disponer de vidrios de seguridad transparentes con sellos de seguridad de la fábrica que cumplan con la norma técnica INEN vigente. Verifique el estado de los vidrios, ventanas laterales y parabrisas del vehículo y preocúpese de que éstos no tengan trizaduras o quebraduras que puedan obstaculizar la visual del conductor.



Su auto debe disponer de los elementos de seguridad básicos como: vidrios retrovisores, cinturones de seguridad, plumas limpiaparabrisas, y bocina o pito con niveles de ruido adecuados.



La carrocería metálica externa debe estar en buen estado, sin hundimientos y con pintura externa óptima. Los asientos deben estar debidamente sujetos al armazón del vehículo y sin averías. Examine la existencia y estado de las placas con el fin de que su automóvil sea absolutamente reconocible.



5. Equipo de emergencia

​

Su automóvil debe contar con un equipo básico de emergencia como: botiquín de primeros auxilios, caja de herramientas básicas, triángulos de seguridad y llanta de emergencia.